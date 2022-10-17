Dolar
18.58
Euro
18.28
Altın
1,649.69
ETH/USDT
1,324.00
BTC/USDT
19,543.00
BIST 100
3,847.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Oyuncu Hülya Koçyiğit Batmanlılarla buluştu

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, "Batman 5. Kitap Fuarı"nda söyleşiye katıldı.

Ahmet Işık   | 17.10.2022
Oyuncu Hülya Koçyiğit Batmanlılarla buluştu Fotoğraf: Ahmet Işık - AA

Batman

Koçyiğit, Valilik önünde düzenlenen fuar kapsamında gerçekleştirilen söyleşide, daha önce gelip gördüğü kentin edebiyata, kültüre ve sanata ilgi göstermesinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Türk sinemasının halkla bütünleştiğine işaret eden Koçyiğit, insanların sevgisini hak edebilmek için çok çalıştığını anlattı.

Bugüne kadar 200 civarında film yaptığını ve bu filmlerin çoğunda farklı farklı insanların hayatlarını anlatmaya çalıştığını anlatan Koçyiğit, şöyle konuştu:

"Sinema öyle güçlü bir iletişim aracı ki birbirimizi hiç görmesek de tanımasak da bir filmle tanışıyoruz. Bizler sinemada bizden sonrakilere doğru örnek olmak için çaba sarf ettik. Kimi insan o filmlerde gördüğü karakterleri örnek alıyor. Sinema gerçekten insanların hayatını değiştirecek kadar güçlü, insanları yakınlaştıran güçlü bir sanattır. O yüzden yedinci sanat diyoruz. İçinde edebiyat da var, müzik de."

Koçyiğit, sevginin sanatçılar için önemli bir değer olduğunu belirterek, kendisini bu yüzden çok şanslı gördüğünü ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başakşehir'de park halindeyken kayan İETT otobüsü şarampole devrildi
İçişleri Bakanlığı: Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitarakis algı operasyonuna girişmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı Başkanı Gombojav'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği ve heyetini kabul etti
Bakan Kirişci, personelinden üreticilerin sorunları için inisiyatif almalarını istedi

Benzer haberler

Oyuncu Hülya Koçyiğit Batmanlılarla buluştu

Oyuncu Hülya Koçyiğit Batmanlılarla buluştu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet