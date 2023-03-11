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Kültür

"Öylesine Bir Dinleti" İstanbul'da sahnelendi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) sahneye koyduğu, müzikli oyun "Öylesine Bir Dinleti"nin İstanbul prömiyeri, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Hilal Uştuk  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
"Öylesine Bir Dinleti" İstanbul'da sahnelendi

İstanbul

Birçok sahne sanatını içinde barındıran, opera sanatını ve çoksesli müziği tanıtmaya, yaygınlaştırmaya ve sevdirmeye yönelik ortaya çıkan oyunu, Murat Göksu yazıp yönetti.

İlk kez 1985'te sahnelenen eser, 1989'dan itibaren Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından programa alındı.

"Hoffman'ın Masalları", "Saraydan Kız Kaçırma", "Sevil Berberi", "Tosca", "La Boheme", "Romeo ve Julyet", "Don Giovanni" ve "Carmen" gibi sevilen operalardan aryaların seslendirildiği eserde, şarkı ve türküler de yorumlandı.

Oyunda Can Reha Gün, Yücel Özeke, Ceren Aydın, Bezmi Hazal Ekşi, Ayçin Sürücüer, Merve Tokat, Berk Özbek, Ufuk Toker, Emrah Erdem Gedik, Burak Kul, Emre Güngör ve Ali Haydar Taş sahne aldı.

Aslıhan Korkmaz ile Olena Şenol'un piyanosuyla eşlik ettiği oyunun dekor ve kostüm uygulamasını Olcay Engin Kaymaz, ışık tasarımını ise Taner Aydın yaptı.

Sanatseverlerin prömiyerine yoğun ilgi gösterdiği eser, 14 ve 21 Mart'ta Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde sahnelenecek.

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