Çin Suzhou Balesi başkentlilerle buluştu
Ankara'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıldönümünü kutlamak amacıyla düzenlenen gala gecesinde Çin Suzhou Balesi sanatçıları sahne aldı.
Ankara
Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıldönümünü kutlamak amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Dostluk Derneği tarafından Bale Gala Gecesi düzenlendi.
Çin Suzhou Balesi sanatçıları galada gösteri yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.