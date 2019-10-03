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Kültür Sanat

Çin Suzhou Balesi başkentlilerle buluştu

Ankara'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıldönümünü kutlamak amacıyla düzenlenen gala gecesinde Çin Suzhou Balesi sanatçıları sahne aldı.

03.10.2019
Çin Suzhou Balesi başkentlilerle buluştu Fotoğraf: AA/Esra Hacıoğlu

Ankara

Çin Suzhou Balesi başkentlilerle buluştu

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıldönümünü kutlamak amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Dostluk Derneği tarafından Bale Gala Gecesi düzenlendi. Çin Suzhou Balesi sanatçıları galada gösteri yaptı. ( Esra Hacıoğlu - Anadolu Ajansı ) 

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıldönümünü kutlamak amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Dostluk Derneği tarafından Bale Gala Gecesi düzenlendi.

Çin Suzhou Balesi sanatçıları galada gösteri yaptı.

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