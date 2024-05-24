Dolar
32.26
Euro
34.93
Altın
2,339.81
ETH/USDT
3,670.00
BTC/USDT
67,053.00
BIST 100
10,748.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’da İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Babı Ali Okulu: 21. Yüzyılda Dezenformasyon Tehdidi ve İletişim Stratejileri" programında konuşuyor
logo
Kültür

Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde sezon kazıları başladı

Osmaniye sınırları içinde yer alan tarihi 2 bin 700 yıllık Kastabala Antik Kenti'nde 2024 yılı sezon kazıları başladı.

Muzaffer Çağlıyaner  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde sezon kazıları başladı Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner / AA

Osmaniye

Kazıların başlaması dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Vali Erdinç Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Faris Demir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından Vali Yılmaz, gazetecilere, antik kentte uzun süredir kazı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bu çalışmalarda çok önemli tarihi bulgular elde edildiğini belirten Yılmaz, "Burası gerçekten görülmeye değer. Biz burayı Çukurova'nın Efes'i olarak tanımlıyoruz. Sütunları, tiyatrosu, kalesi ile Çukurova'da muhteşem bir antik kent. Bu antik kentin tarihini ortaya çıkarma anlamında bu kazılar, şu anda Türkiye’de yapılan kazılar içinde en önem arz eden arasında yer alıyor. Burada tarihimizi hem ortaya çıkarmak hem de yaşatmak istiyoruz." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun da antik kentte kazıların 2,5 yıldır üniversite işbirliğinde yürütüldüğünü söyledi.

Çalışmalarda çok önemli tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarıldığını anlatan Torun, şöyle devam etti:

"Bunlardan bazıları yarı keçi, yarı insan figürü olan Pan keçisi figürleri, ulusal ve uluslararası basında yer bulan masklar, yine tiyatro alanı içerisinde yunus kabartmalı koltuklar gibi eserlerle gündemde olan bir alan burası. Bakanlığımız ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi işbirliğinde yürütülen çalışmalarımız, uluslararası çevrelerde de geniş yer buldu. Bu yıl da inşallah güzel bir ivmeyle kazı çalışmalarına devam edeceğiz."

Kazı Başkanı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faris Demir, çalışmaların güzel bir ivme kazandığını ve son olarak gün yüzüne çıkarılan milattan önce 540'lara tarihlenen tapınağın antik kentin zenginliğini daha da artırdığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 20 bin 145 konutun yapımı tamamlandı
Ankara'da BM Kadın Ülke Ofisi kurulacak
Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
Bakan Uraloğlu: Türkiye ulaştırma koridorlarının merkezinde
Emeklilerin yarısı 10 büyükşehirde yaşıyor

Benzer haberler

Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde sezon kazıları başladı

Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde sezon kazıları başladı

Osmaniye'de öğrenciler 30 ton atığı geri dönüşüme kazandırdı

Osmaniye'de köy çocukları olimpik havuzda yüzme öğreniyor

Bakan Uraloğlu: Depremden etkilenen illerimizde bağlantı ve imar yolunun yapım çalışmalarını sürdürüyoruz

Bakan Uraloğlu: Depremden etkilenen illerimizde bağlantı ve imar yolunun yapım çalışmalarını sürdürüyoruz
Osmaniye'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
Osmaniye yer fıstığı AB tescili için gün sayıyor

Osmaniye yer fıstığı AB tescili için gün sayıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet