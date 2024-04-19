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Kültür

Orhan Umut'un "Gece Görüşü" sergisi sanatseverlerle buluştu

Küratörlüğünü Zeynep Öztürk'ün üstlendiği ressam Orhan Umut'un 50 eserinden oluşan "Gece Görüşü" sergisi, DG Art Gallery & Projects'de açıldı.

Aişe Hümeyra Akgün  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Orhan Umut'un "Gece Görüşü" sergisi sanatseverlerle buluştu Fotoğraf: Ubeydullah Erdoğan/AA

İstanbul

Umut, AA muhabirine, sergiyi DG Art Project Galerisi için özel olarak tasarladığını ve serginin isminin de gece temalı resimlerden yola çıkarak konulduğunu söyledi.

Umut, serginin iki konsepti bulunduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Hazırlıklarımı sürdürürken gece resimleri çıkmaya başladı ve ondan sonrasında çalışmalarımı gece resimleriyle sürdürdüm. Dolayısıyla serginin adını da 'Gece Görüşü' koyduk. Gündüz görmeye alışık olduğumuz figürlerim, konularım, kompozisyonlarım geceye büründü. Gecenin o örtücü, kapatıcı yanını ışıl ışıl neonlar, tabelalar aydınlatıyor. 14 aya yakın bir süredir hazırlandığım bir sergi. İyi bir netice olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki karar seyircilerin."

Serginin küratörü Zeynep Öztürk ise hazırlık sürecinin yoğunluğundan bahsederek, "Bu figürler ne kadar durağan görünse de çok dikkatli izlediğinizde her izleyici resmin manifestosunu kendi yazıyor. Çocukluğumuzdaki masal kitapları resimli olur, yazısını okuma bilmesek bile resimlerinden ne anlatmak istediğini anlarız. Orhan Umut'un resimleri de aynen böyle benim için." değerlendirmesini yaptı.

Orhan Umut'un 65. kişisel sergisi olan "Gece Görüşü", 11 Mayıs'a kadar açık olacak.

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