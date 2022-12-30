Dolar
18.72
Euro
19.99
Altın
1,819.45
ETH/USDT
1,193.40
BTC/USDT
16,492.00
BIST 100
5,556.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara’da "2022 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Değerlendirme Toplantısı ve Yangın Helikopteri Teslim Töreninde konuşuyor Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Kültür

Ordu'daki 2 bin 200 yıllık Ünye Kalesi'nin restorasyonu devam ediyor

Ordu Valisi Tuncay Sonel, restorasyonu devam eden Ünye Kalesi'nin turistlerin ilgisini çekecek hale geleceğini söyledi.

Eyüp Elevli   | 30.12.2022
Ordu'daki 2 bin 200 yıllık Ünye Kalesi'nin restorasyonu devam ediyor

Ordu

Sonel, tarihi 2 bin 200 yıl öncesine dayanan, Pontus Kralı 6'ncı Mithridates tarafından inşa ettirilen kalede Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve Ünye Belediyesince yaptırılan restorasyonu inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkilerden bilgi alan Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Ordu'nun en ücra köşesine kadar çok ciddi yatırımlar aldıklarını ifade etti.

Sonel, hem Altınordu ilçesindeki Kurul Kalesi'nin hem de Ünye'deki Ünye Kalesi'nin şehrin ve ülkenin en önemli tarihi değerlerinden olduğunu vurgulayarak, "Burada arkadaşlarımız çok güzel çalışmalar yapıyor. Birkaç ay içerisinde eksiklikler de tamamlanacak ve turistlerin ilgisini çekecek hale gelecektir." dedi.

Ünye Kalesi'nin önemli bir konumda bulunduğuna da dikkati çeken Sonel, şunları kaydetti:

"Ünye ilçemize turistler geldiğinde tarihi Ünye Kalesi'nden, güzel Ünye'mizi, bu doğal güzellikleri izleme fırsatı elde edecekler. Ayrıca 250 metre derinliğinde dehlizler bulunuyor. Sadece kalelerimiz değil, tarihi camilerimiz, kültürel varlıklarımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız, YİKOB, Büyükşehir Belediyemiz ile ilçe belediyelerimizin birlik ve beraberliğiyle, emek veren çok değerli arkadaşlarımızın da katkılarıyla turizme kazandırılıyor."

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise Ünye Kalesi'nin turizme kazandırılması noktasında destek sağlayan Vali Sonel'e teşekkür etti.

Tavlı, çok yakın zamanda Ünye Kalesi'nin turizme hizmet verebilecek hale gelişine hep birlikte şahit olduklarını da sözlerine ekledi.

Çalışmalar kapsamında, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait sikke, çömlek ve güllelerin bulunduğu kalenin 250 metrelik dehlizine ziyaretçiler için raylı sistem kurulacak. Böylece turistler, raylı sisteme monte edilecek vagonla dehlize inip çıkabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığının operasyonlarıyla 2022'de terör ve organize suç örgütlerine ağır darbe vuruldu
Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu toplandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yılın son cuma hutbesini okudu
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında gerekçeli karar hazırlandı

Benzer haberler

Ordu'daki 2 bin 200 yıllık Ünye Kalesi'nin restorasyonu devam ediyor

Ordu'daki 2 bin 200 yıllık Ünye Kalesi'nin restorasyonu devam ediyor

Kibyra'da ayağa kaldırılan anıtsal çeşmeden 1300 yıl sonra su akacak

Ordu'nun tarihi zenginlikleri ortaya çıkarılıyor

Fındık dalından sepet ören Karadenizli mesleğini 46 yıldır sürdürüyor

Fındık dalından sepet ören Karadenizli mesleğini 46 yıldır sürdürüyor
Zelenskiy: Ukrayna ordusunu gelecek yıla hazırlamaya devam ediyoruz

Zelenskiy: Ukrayna ordusunu gelecek yıla hazırlamaya devam ediyoruz
Ordu'da kuraklık riskine karşı tedbir amacıyla 61 gölet inşa edildi

Ordu'da kuraklık riskine karşı tedbir amacıyla 61 gölet inşa edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet