Nuri Pakdil'e yazılan mektuplar kitaplaştırıldı
Türk edebiyatının önemli temsilcilerinden Nuri Pakdil'e, 120 kültür insanı, şair ve yazar tarafından yazılan mektuplar "Koca Adam Merhaba" adlı kitapta bir araya getirildi.
Ankara
Necip Evlice'nin moderatörlüğünde bir kitapevindeki etkinlikte, eserde mektupları bulunan yazarlar, Nuri Pakdil ile olan anılarını ve yazışmalarını anlattı.
Edebiyata dair pek çok konuya değinilen etkinlikte, dönemin dergiciliği ve kültür yayıncılığının farklılıkları da masaya yatırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.