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Kültür

Nuri Pakdil'e yazılan mektuplar kitaplaştırıldı

Türk edebiyatının önemli temsilcilerinden Nuri Pakdil'e, 120 kültür insanı, şair ve yazar tarafından yazılan mektuplar "Koca Adam Merhaba" adlı kitapta bir araya getirildi.

Fatma Sevinç Çetin  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
Nuri Pakdil'e yazılan mektuplar kitaplaştırıldı

Ankara

Necip Evlice'nin moderatörlüğünde bir kitapevindeki etkinlikte, eserde mektupları bulunan yazarlar, Nuri Pakdil ile olan anılarını ve yazışmalarını anlattı.

Edebiyata dair pek çok konuya değinilen etkinlikte, dönemin dergiciliği ve kültür yayıncılığının farklılıkları da masaya yatırıldı.

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