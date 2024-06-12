Norm Sanatın yıl sonu sergisi açıldı
Norm Sanat'ın her sene düzenlediği sene sonu sergisi sanatseverlerle buluştu.
İstanbul
İzmir'deki Norm Sanat Galerisinde sanat eğitimi almak isteyenlere yönelik yağlı boya, akrilik boya ve özgün baskı kursları düzenleniyor.
Ayla Yıldız, Ayşe Kaynak, Betül İslamcıoğlu, Bilge Uysal, Dilek Akçakaya, Ebru Eryüksel, Ferda Kocaer, Gülperi Çelik Yıldız, Gültekin Yıldız, Melek Uyarağalar, Meryem Berksoy Veziroğlu, Nurten Demirakça, Oya Özbağçıvan, Oğuzcan Yavuzalp, Özben Akseki, Selçuk Sayılır, Şule Kade, Sabahat Kafalı, Sevda Arslan Uzun ve Zehra Çalışkan'ın yıl boyunca yaptığı çalışmalardan 116 eser, sergide görülebilecek.
Sergi, 15 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.