İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak İstanbul hafta boyunca sergi, konser ve tiyatro oyunlarından oluşan geniş bir yelpazede birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 28 Nisan-2 Mayıs'ta Mecidiyeköy Büyük Sahne'de Friedrich Dürrenmatt'ın klasikleşmiş eseri "Büyük Romulus" oyununu tiyatroseverlerle buluşturacak.

Eugene Ionesco'nun absürt tiyatro dilini sahneye taşıyan "Gergedanlar" oyunu, 2 ve 3 Mayıs'ta AKM Tiyatro Salonu'nda izleyici karşısına çıkacak.

Kimlik ve aidiyet sorgulamalarını merkezine alan, Murat Taşkent'in yazıp yönettiği "Muallak" adlı yapım, 1 ve 2 Mayıs'ta Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Şehir Tiyatroları oyunları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nda 2 Mayıs'ta sezon sona eriyor.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Fosforlu Cevriye", Müze Gazhane'de "İkinci Perdenin Başı" ve "Öylece Durur Zaman" oyunları sahnelenecek. Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi "Cadı Kazanı", Kağıthane Sadabad Sahnesi "Haramiler" ve Ümraniye Sahnesi de "Bir Ziyaret", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Ben Medea Değilim" 29, 30 Nisan ve 2 Mayıs'ta sahnelenecek.

FSM Kültür Sanat Merkezi-Rasim Öztekin Sahnesi'nde ise 2 Mayıs'ta "Maviydi Bisikletim" oyunu izlenebilecek.

AKM'de "Edusa" ve "Uçan Hollandalı" sanatseverlerle buluşacak

Richard Wagner'in fırtınalı bir deniz yolculuğundan ve kadim bir deniz efsanesinden esinlenerek kaleme aldığı "Uçan Hollandalı" operası, 29 Nisan ve 2 Mayıs'ta AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelenecek.

Bestesi Güldiyar Tanrıdağlı'ya, librettosu ise İskender Pala'ya ait "Edusa" operası, 30 Nisan'da AKM'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Eser, Lidya Krallığı'nın zengin kültürünü adalet ile vicdan temaları ekseninde sahneye taşıyor.

John Steinbeck'in eserinden sahneye uyarlanan "Fareler ve İnsanlar", 30 Nisan'da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde sahnelenecek.

Konserler

Türk musikisinin önemli isimlerinden Bekir Sıdkı Sezgin, vefatının 30. yılına özel hazırlanan anma konseriyle 28 Nisan'da, AKM Tiyatro Salonu'nda yad edilecek.

TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası, "Dünya Caz Günü"ne özel gerçekleştireceği konserle 30 Nisan'da AKM Tiyatro Salonu'nda sahne alacak. Piyanist Emir Ersoy'un konuk sanatçı olarak katılacağı konserde davulda Volkan Öktem, basta Eylem Pelit ve perküsyonda Aleixi R. Contreras cazseverlere ritim dolu bir müzik ziyafeti sunacak.

Saksafon sanatçısı Anıl Şallıel'in Balkan Sessions serisi kapsamında ünlü buzuki üstadı Orhan Osman'ı konuk ettiği "Underground Hıdırellez" konseri, 2 Mayıs'ta gerçekleşecek. AKM Türk Telekom Opera Salonu'ndaki konserde, müzikseverler için coşkulu ve interaktif bir repertuvar yorumlanacak.

"Hisar Genç Filarmoni Orkestrası 30. Yıl Özel Konseri", 29 Nisan'da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde izleyicilere müzik dolu bir gece sunacak.

İtalyan tenor Luca Minnelli, büyüleyici sesi ve sahne enerjisiyle 30 Nisan'da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde konser verecek.

Etkinlikler

İstanbul Modern tarafından sürdürülen "Tasarım Diyalogları" programı kapsamında 29-30 Nisan'da Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar ile bir atölye etkinliği gerçekleştirilecek.

İstanbul Galataport Müzeverse, yarın, 29 ve 30 Nisan'da "Son Kale: Orta Çağ'ın Keşfi" deneyimiyle ziyaretçilerini 700 yıl öncesinin Carcassonne surlarına taşıyarak, bir tarih yolculuğuna çıkaracak.

Sergiler

Kültür Medeniyet Vakfınca (KÜME) Karaköy Palas'ta hayata geçirilen ArtıKÜME Sanat Destekleri Programı'nın 2025 seçkisi ve ODAK Sergisi 17 Haziran'a kadar görülebilecek.

Gazze'de yarım kalan hayatların izini seramik ve resim sanatıyla görünür kılmayı amaçlayan "Sessiz Ayakkabılar" sergisi, Nevçarşı Alışveriş Merkezi'ndeki Kalyon Kültür Zone'da 30 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ressam İlhami Atalay'ın öğrencilerinin "yama yama" tekniğinin yanı sıra suluboya, pastel ve farklı tekniklerde üretilmiş 50 eserinin yer aldığı "Ustanın İzinde: Yama Yama" sergisi, Çemberlitaş'taki Birlik Vakfı Genel Merkezi'nde 1 Mayıs'a kadar sanatseverlere açık olacak.

Hz. Muhammed'in hayatını ve İslam tarihinin önemli dönüm noktalarını dioramalar aracılığıyla sunan çalışmalar, Siyer Vakfının Eyüpsultan'daki binasında görülebilecek. Sergi alanına gelen ziyaretçilere Türkçe, Arapça ve İngilizce üç dil seçeneği sunuluyor.

Türkiye'de güncel fotoğraf ve mercek tabanlı sanata odaklanan "Panorama: Hayaller ve Yerler" sergisi, İstanbul Modern'de 18 Ekim'e kadar gezilebiliyor.

Doğu Akdeniz'den Körfez Bölgesi'ne uzanan coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv ilişkisini mercek altına alan "Barajdan Sızanlar" sergisi 23 Ağustos'a kadar Salt Beyoğlu'nda izlenebiliyor.

Ressam Mehmet Ali Doğan'ın, "Karışık İşler" üst başlıklı eserlerinden hazırladığı "Zamana Karşı Tezler" sergisi, 7 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.