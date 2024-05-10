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Kültür

Niloya, Anneler Günü'ne özel bölümle izleyiciyle buluşacak

Ekranların sevilen yerli çizgi kahramanlarından Niloya'nın "Anneler Günü" özel bölümü 12 Mayıs'ta TRT Çocuk ve Niloya Youtube kanalında eş zamanlı yayınlanacak.

Özlem Limon  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Niloya, Anneler Günü'ne özel bölümle izleyiciyle buluşacak

Istanbul

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Niloya ve Mete Anneler Günü'nü kutlamak üzere tüm aile ile bir araya gelir. Kahramanlar Ayşecik, Tospik ve Niloya'nın abisi Murat da vardır.

Özel bölümde, Anneler Günü'nün sadece bir gün olmasına şaşıran ve üzülen Niloya'nın annesi ile arasındaki sevgi dolu ilişki ön plana çıkıyor.

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