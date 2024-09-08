Dolar
33.99
Euro
37.71
Altın
2,497.31
ETH/USDT
2,302.80
BTC/USDT
54,528.00
BIST 100
9,771.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 21 Ağustos’tan bu yanan aranan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedenine ulaşılmasıyla ilgili açıklama yaptı.
logo
Kültür

Myra Antik Kenti'nin limanı Andriake'de rengarenk buluş

Antalya'nın Demre ilçesinde Myra Antik Kenti'nin liman mahallesi Andriake'de sürdürülen kazılarda Millefiori (binçiçek) tekniğiyle yapılmış yapı iç dekorasyon levhaları gün yüzüne çıkarıldı.

Zehra Tekeci  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Myra Antik Kenti'nin limanı Andriake'de rengarenk buluş

Antalya

Klasik çağdan Roma'ya ve başkent olduğu Bizans dönemine kadar Likya'nın en önemli metropollerinden biri olan Myra Antik Kenti ve limanı Andriake'de 2009'dan bu yana çalışmalar devam ediyor.

Bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Geleceğe Miras Myra ve Andriake Projesi" yürütülen bölgede özel bir cam işleme tekniğiyle yapılmış renkli levhalar bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Myra-Andriake Antik Kenti Kazı Başkanı Nevzat Çevik, AA muhabirine, çalışmaların 15. yılına girdiğini ve 12 ay süreyle devam ettiğini söyledi.

Limandaki gümrük bölgesinde yapılan kazı çalışmalarında birçok bulgu ve buluntuya ulaşıldığını aktaran Çevik, "Bu seneki sürprizimiz de 'Millefiori' dediğimiz yani 'binçiçek' anlamına gelen cam plakalar oldu. Agoranın ön tarafındaki bölgede 42 numaralı mekanda yaklaşık 10 santimetrekare ölçülerinde düz cam plakalar elimize geçti. Önce birkaç parçayla başladı ama sonra haftalarca çalışma sürdü. Şimdi yüzlerce hatta binlerce küçük parçadan oluşan dev bir puzzlemiz var. Onlarca arkadaşımız 2-3 aydır parçaları buluşturmaya çalışıyor. Şu anda 20-30 plakayı yüzde 100'e yakın tamamlamış durumdayız. Belli kısımları tamamlanan plakalarımız da var." diye konuştu.

"Her bir plaka orijinal bir eser"

Plakaların örneğine sık rastlanılmadığına değinen Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Literatürde ya da araştırmalarımızda 1-2 parça dışında Türkiye'de varlığını bilmediğimiz bu teknikte cam kullanımına ilk defa burada tanık oluyoruz. Bu çok önemli bir şey. Bu çok lüks bir duvar kaplama malzemesi. Bunlar özellikle farklı çiçek ve desenlerden oluşan, her plakanın farklı olduğu eserlerdir. Elle yapıldığı için ve çubuklar çekildiği için aynısından bir daha çıkmıyor. O nedenle her bir plaka orijinal bir eser oluyor."

Çeşitli renklerde taş ve mermer malzemelerin kesilip duvarlara ve zeminlere döşenerek bir desen oluşturulduğu "Opus Sectile" tekniğiyle yapılmış kuş, deve ve aziz figürleri de görüldüğünü belirten Çevik, muhteşem bir dekorasyonla karşı karşıya olduklarını ve bu teknikte aziz figürlerine de Türkiye'de ilk kez rastlandığını vurguladı.

"Milattan sonra 5. ve 6. yüzyıllar arasına ait olduğunu düşünüyoruz"

Plakaların bulunduğu binanın limanın idare merkezi olduğunu tahmin ettiklerini dile getiren Çevik, "Milattan sonra 1. yüzyıldan itibaren bu teknikte üretim var. Cama kesin tarih vermek zor ama yanında bulunan diğer malzemeler bize yol gösteriyor. Aynı katmanda birlikte bulunduğu çok sayıda sikkeler, seramikler ve çeşitli malzemeler var. Bu bulgulara göre milattan sonra 5. ve 6. yüzyıllar arasına ait olduğunu düşünüyoruz. Literatür araştırmalarını sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Çevik, hiç kesilmemiş ve işlenecek cam çubukların da bulunduğunu, bu camların bölgede sadece kullanılmayıp üretilmiş olabileceğine dair izlere rastladıklarını da kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzincan, Tunceli ve Gümüşhane için kuvvetli yağış uyarısı
Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
KVKK, okulların açılması öncesi velilere çocukların kişisel verileri için tavsiyelerde bulundu
Türkiye'nin ilk görme engelli hakimi görevine başladı
Emine Erdoğan: Yürüttüğümüz eğitim kampanyalarıyla ilimin gücüyle tanışan kızlarımız, bugün yegane iftihar kaynağımız

Benzer haberler

Myra Antik Kenti'nin limanı Andriake'de rengarenk buluş

Myra Antik Kenti'nin limanı Andriake'de rengarenk buluş

Antalya'nın Belek ve Kızılot sahillerindeki caretta caretta yuva sayısı 6 bine ulaştı

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST dünyaya damgasını vuracak gençler yetiştirmeyi hedefliyor

TEKNOFEST Akdeniz'de "HackMasters Yarışması" başladı

TEKNOFEST Akdeniz'de "HackMasters Yarışması" başladı
Altın Portakal'ın Ulusal Yarışma Filmleri belli oldu

Altın Portakal'ın Ulusal Yarışma Filmleri belli oldu
TEKNOFEST'te gençler ileri teknolojilere odaklanarak geleceğin girişimlerinin temelini atıyor

TEKNOFEST'te gençler ileri teknolojilere odaklanarak geleceğin girişimlerinin temelini atıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet