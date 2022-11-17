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Kültür

Müzisyen Barış Akarsu'nun hikayesi beyaz perdede

Mert Dikmen'in yönettiği "Barış Akarsu: Merhaba", trajik bir kaza sonucu genç yaşta hayatını kaybeden müzisyen Barış Akarsu'nun hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Melik Fırat Yücel   | 17.11.2022
Müzisyen Barış Akarsu'nun hikayesi beyaz perdede

İstanbul

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 5 film vizyona girecek.

İsmail Ege Şaşmaz, Almila Ada ve Hüseyin Avni Danyal'ın başrollerinde oynadığı "Barış Akarsu: Merhaba" izleyici ile buluşacak.

Mert Dikmen'in yönetmenliğini üstlendiği biyografi türündeki film, katıldığı şarkı yarışmasının ardından üne kavuşan ve trajik bir kaza sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hikayesini anlatıyor.

"Müjdemi İsterim"

Ahmet Kural ve Ecem Erkek'in başrollerini paylaştığı "Müjdemi İsterim", üzerlerine atılan cinayeti çözmek için mecburen iş birliği yapmak zorunda kalan ve kendilerini hiç beklemedikleri bir maceranın ortasında bulan iki gencin başına gelenleri odağına alıyor.

Mehmet Özgür, İlker Aksum, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Hakan Bilgin, Lale Başar, Şencan Güleryüz ve İştar Gökseven'in de rol aldığı filmin yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı üstlendi.

"Sabırsızlık Zamanı"

Aydın Orak'ın yönettiği; Mirza Zarg, Mirhat Zarg ve Pelin Batu'nun rol aldığı "Sabırsızlık Zamanı", Diyarbakır'ın yakıcı yaz sıcağında, yoksul bir kenar mahallede yaşayan iki kardeşin mahallelerinin hemen yanındaki lüks sitenin duvarını aşıp havuzuna girme mücadelesini konu ediniyor.

"Menu"

Mark Mylod'un yönettiği "Menu", dünyaca ünlü bir şefin, ıssız bir adada yer alan restoranında sadece seçilmiş bazı müşterilere özel hazırladığı şaşaalı menüsünün denendiği gecenin gerilimli bir noktaya evrilmesini konu ediniyor.

Başrolleri Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes ve Nicholas Hoult'un paylaştığı filmde John Leguizamo, Janet McTeer, Judith Light, Aimee Carrero, Hong Chau ve Arturo Castro da rol aldı.

"Tim, Tim, Timsah"

Bernard Waber'in çok satan kitap serisinden uyarlanan haftanın animasyonu "Tim, Tim, Timsah", ailesiyle birlikte taşındığı New York'a adapte olmakta zorlanan genç Josh ile şarkı söylemekten ve banyo yapmaktan hoşlanan Timsah Tim'in arkadaşlığının ardından yaşadıkları anlatıyor.

Javier Bardem, Constance Wu ve Winslow Fegley'in orijinal seslendirmelerini yaptığı filmin yönetmenliğini Josh Gordon ve Will Speck üstlendi.

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