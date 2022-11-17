"Artık Atık Değil" adlı sergi sanatseverlerle buluştu
Ressam Demet Atay'ın atık maddelerden yaptığı tablolardan oluşan "Artık Atık Değil" adlı resim sergisi, Kelimat Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
İstanbul
Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Atay, ikinci kişisel sergisini yaptığını belirterek, atık maddeleri sanat eserine dönüştürmeyi önemsediğini söyledi.
Sanatçı Atay, karton, kumaş, gazete, mısır koçanı ve yumurta kabuğu gibi çeşitli materyalleri kullanarak eserleri ürettiğine dikkati çekerek, "Kartonları atmaya kıyamamıştım. Balkonda biriken kartonlara baktığımda ben bir ağaç görüyordum. 'Onları işe yarar hale getirebilir miyim?' düşüncesiyle yola çıktım." dedi.
Tablolarını yaparken atık toplamayı öğrendiğinin altını çizen Atay, şunları kaydetti:
"Atık maddelere zamanla 'Hangi eserimde nasıl kullanabilirim?' diyerek bakmaya başladım. Atılacak nesneleri böyle değerlendim. Kesip biçip kullandığım atık maddelerden çıkan atıkları da daha sonra yeni eserlerde kullandım. Bundan sonraki sanat hayatımda da karton kullanmakla ilgili projelerim var. Belki daha soyut eser olacak ama yine karton kullanacağım."
Sergi, 26 Kasım'a kadar görülebilecek
Kelimat Sanat Galerisi Sanat Direktörü Adnan Ahmedoğlu ise Demet Atay'ın çalışmalarını ilk gördüğünde etkilendiğini ifade ederek, kullandığı malzemeler değişse de sanatındaki özü koruduğunu dile getirdi.
Ahmedoğlu, atık maddelerle çalışan çok sayıda uluslararası sanatçı olduğunun altını çizerek, "Demet Atay bir sanatçı olarak çok cesur birisi. Ben onun eserlerinde Picasso'yu, Caesar'ı gördüm. Renk kullanımı konusunda cesaretli birisi. Demet Hanım'ın ilk sergisi de bizim galerimizdeydi. İki Hikaye isimli bir sergiydi." ifadelerini kullandı.
Toplam 14 eserin yer aldığı sergi, 26 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.