Müslüm Gürses'in hatırası "Baba Dostları" platformuyla yaşayacak
Arabesk müziğin efsane isimlerinden Müslüm Gürses ile eşi Muhterem Nur'un hatırasını yaşatmak için "Baba Dostları" adı altında bir platform kuruldu.
İstanbul
Ahde Vefa Platformundan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle hayata geçirilmesi planlanan projeyle, usta sanatçının felsefesinin gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.
Platformun kurucuları arasında Muhteşem Candan, Suzan Yücel, Yılmaz Tunç, Ali Eşitmez, Çilem Duman ve Ahde Vefa Platform Başkanı Nuran Kırlak ile ailenin manevi oğlu Taner Akkuş yer alıyor.
"Gelecek nesillere aktarmanın yolu hatıralarını yaşatmaktır"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Müslüm Gürses'in duruşu, kişiliği ve karakteriyle milletin gönlüne taht kurduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Müslüm Gürses, duygusunu daha derinden yaşayan ve dinleyicilerine de bunu aktarabilen biriydi. Bu minvalde sanatçımız ile ilgili yapılacak her proje değerlidir. Tavsiyem odur ki kendisini anma programları yapılsın. Bu imkanla da sevenleri ve kendisine gönül verenler yılda bir kez de olsa bir araya getirilsin. Müslüm Gürses felsefesini Z kuşağı ile gelecek nesillere aktarmanın en güzel yolu, onu layıkıyla anmak ve hatıralarını yaşatmaktır."
Baba Dostları Platformu Başkanı Muhteşem Candan da sanatçının 50 yıllık aile dostu olduğuna dikkati çekerek, "Müslüm Gürses çok farklı bir insandı. Tanıdığım günden son nefesini verdiği saniyeye kadar hep farklı oldu." ifadelerine yer verdi.
Tüm telif haklarına karşı ailenin hukuki sorumluluklarını da üstlendiklerini aktaran Candan, "Bu nedenle icap edecek tüm haklarımızın korunmasına yönelik hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız. Tüm bu nedenlerle aile adına bir platform kurduk ve adını da 'Baba Dostları' koyduk. Böylece o güzel insanları unutmayacağız, unutturmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Ahde Vefa Platformu Başkanı Nuran Kırlak ise Gürses ile hayranları arasında büyük bir sevgi bağı olduğuna işaret ederek, "Sevenleri, sevgilerini kendisine şiddet görünümlü duygularla gösterse de o her zaman 'sevgidir meşrebimiz bizim' dedi. Müslüm Gürses'in hayranları onu vefatından sonra da sevmeye ve kendisinin bulunduğu Zincirlikuyu Mezarlığında bulunan kabrini ziyarete halen de devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Pazar günleri Müslüm Gürses'in mezarı başında buluşarak hasret giderdiklerini dile getiren Kırlak, şunları kaydetti:
"Her gün birçok hayranı da mezardaki kabrin çiçeklerini temizliyor ve olası olumsuzluklara karşı kabirde nöbet tutuyor. Yıl dönümü olan her 3 Mart'ta Anadolu'nun her yerinden gelenleri karşılayıp, konaklamaları ve misafir edilmeleri konusunda imkanlar oluşturmayı amaçlayan çalışmalar var. Bu nedenle başlatılan bu oluşumu çok doğru buluyorum. Biz de Ahde Vefa olarak her zaman bu platformun yanında olduğumuzu söylemek istiyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.