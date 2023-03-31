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Kültür

Muğla'daki Beçin Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor

Muğla'nın Milas ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Beçin Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yıl boyunca sürdürülüyor.

Durmuş Genç  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
Muğla'daki Beçin Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor

Muğla

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Beçin Kalesi ve Ören yerinde Muğla Valiliğinin desteğiyle devam eden çalışmaları inceledi.

Beçin Antik Kenti'nin Muğla'nın önemli tarihi ve kültürel değerlerinden biri olduğunu aktaran Tavlı, kentte kazı çalışmalarının 12 ay boyunca yürütüldüğünü belirtti.

Beçin Kalesi'nin Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerini sunduğunu anlatan Tavlı, "Menteşe Beyliğine başkentlik yapmış Türk-İslam dönemi yerleşiminde önemli merkezlerden olan Beçin'de günümüze kadar ulaşmış pek çok önemli eser bulunuyor." dedi.

Tavlı, yürütülen çalışmalarla antik kente gelen ziyaretçi sayısında da her yıl artış yaşandığına dikkati çekti.

Öte yandan antik kentte bulunan ve Menteşe Beyliğinin önemli yapılarından Ahmed Gazi Medresesi de restore edilerek Taş Eserler Müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.



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