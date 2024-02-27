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Kültür

Mısır’da “Babamın Arkadaşı Mehmet Akif” semineri düzenlendi

Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği, “Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası Etkinliği” kapsamında Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun katılımıyla “Babamın Arkadaşı Mehmet Akif” adlı seminer düzenledi.

Ferdi Bayat  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
Mısır’da “Babamın Arkadaşı Mehmet Akif” semineri düzenlendi

Kahire

Büyükelçilik konutunda organize edilen seminere Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Eski İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu ile Mısır’ın önde gelen üniversitelerinde Türkoloji bölümlerinden çok sayıda profesör, akademisyen ve Mısırlı basın mensuplarının yanı sıra Kahire Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Türkçe öğrenen öğrenciler iştirak etti.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Şen, “İstiklal Marşı yazarı ve şair olan Mehmet Akif Ersoy’un Türk halkının yeni bir kuvvetle tarih sahnesine çıkışında manevi bir güç kaynağı oluşturduğunu ve verdiği ilhamla geleceğini şekillendirdiğini” söyledi.

“Bugünün Türkiye’sini yöneten kadroların zihni ve şahsiyetlerinde Mehmet Akif’in bariz bir tesirinin bulunduğunu” ifade eden Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mehmet Akif Ersoy hayatının 10 yılını Mısır’da (Helvan bölgesi) geçirdi ve bu yıllarda birçok eser çıkardı. Ersoy iki kardeş halk arasında kopmaz bir bağ ve büyük bir konuma sahip.”

Bu bağlamda gelecek dönemde bazı projelerin de hayata geçirileceğini dile getiren Şen, “Milli şairimizi şükranla anmaya, anısını canlı tutmaya ve genç nesillere aktarmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Şen, seminerin Mısır’da doğan ve 27 yaşına kadar Mısır’da yaşayan Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu tarafından verileceğini, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un yakın arkadaşı merhum İhsan Efendi’den (Ekmeleddin İhsanoğlu’nun babası) edindiği bilgiler ve marifet ile Akif Ersoy’u en iyi tanıyan kişi olduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Şen ayrıca, “Bu bilgileri ve marifeti kardeş Mısır halkına aktarmayı arzuluyoruz.” dedi.

“Mehmet Akif Ersoy’un yaşadığı evi müzeye dönüştürmeyi temenni ediyoruz”

Türkiye ile Mısır arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğini vurgulayan Büyükelçi Şen, Türkiye’nin iki ülke arasındaki kültür turizmini güçlendirme arzusunda olduğunu ifade ederek, “Mehmet Akif Ersoy’un yaşadığı evi müzeye dönüştürmeyi temenni ediyoruz.” diye konuştu.

Büyükelçi Şen, “Bu adımın iki ülke arasındaki kültür turizmini güçlendireceğini” vurgulayarak, konuşmasını sonlandırdı.

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, verdiği seminerde, babasının tanıklığı üzerinden Mehmet Akif Ersoy'u anlattı. Etkinlik bugün düzenlenecek olan “Mısır’da Türkler ve Kültürel Mirasları” konulu sunum ile son bulacak.

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