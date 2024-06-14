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Kültür

"Mavi Medrese" FPV dron ile görüntülendi

Sivas'ta, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında mimar Konyalı Kaluyan'a yaptırılan, üzerindeki gök mavisi çinilerden dolayı "Mavi Medrese" olarak da anılan Gök Medrese, FPV dron ile görüntülendi.

Halife Yalçınkaya  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
"Mavi Medrese" FPV dron ile görüntülendi Fotoğraf: Mehmet Taha Mazı/AA

Sivas

Medrese, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan restorasyon çalışmalarının ardından yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Müzede, Şemsi Sivasi Türbesi'nden alınan dokuma hırka, el yazması eserler, hat levhalar, madeni eserler, Sivas yöresine ait dokuma halı ve kilimler, Divriği Ulu Cami'ye ait çini küre ile restorasyon sırasında araştırma kazılarında bulunan çini parçaları, ardıç kazıklar sergileniyor.

Sergilenmeyen halı ve kilimlere ait görseller ve kısa bilgiler ise dijital olarak ziyaretçilere aktarılıyor.

Bilgilendirme panolarında çoğunlukla vakfiyeden alınan bilgiler doğrultusunda Gök Medrese'de günlük yaşam, çalışanlar ve görevleri, Sivas'ta bulunan alimlerle ilgili bilgiler, seyyahların Sivas'a ait yorumları, İslam medeniyetinde eğitim gibi konular yer alıyor.


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