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Kültür

Mardin'de "Kokunun İzinde Mezopotamya Sergisi" açıldı

Mardin'de ziyarete açılan "Kokunun İzinde Mezopotamya" sergisi ilgi gördü.

Halil İbrahim Sincar, Beşir Şavur  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
Mardin'de "Kokunun İzinde Mezopotamya Sergisi" açıldı Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar/AA

Mardin

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ile Koku Kültürü ve Turizmi Derneği işbirliğinde, Mardin Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü desteğiyle Mardin Müzesi'nde açılan sergide seramik, cam ve kilden yapılmış koku kapları ile çeşitli kokular sergilendi.

Sergiyi gezen ziyaretçiler, tarihi koku kaplarını inceledi, farklı kokuları da deneme fırsatı buldu.

Serginin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Mezopotamya'nın zengin bitki örtüsünden esinlenerek üretilen kokuların, burada yaşamış uygarlıkların koku deneyimleri ile doğru orantılı olduğunu söyledi.

Endemik bitki türlerinin kokularının tarihsel süreçte tütsü ve parfüme dönüşümünün, Mezopotamya'nın antik kokusu olarak anıldığının altını çizen Kurt, "Antik çağdan başlayarak günümüze kadar olan koku kültürü bu bölgede hakim olmakla beraber, Mezopotamya havzasındaki Mardin, tarihte koku rotalarının en önemli duraklarından biri olarak konumlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Koku Kültürü ve Turizmi Derneği Başkan Yardımcısı Bihter Türkan Ergül de bölgenin çok fazla koku kültürünün olduğunu dile getirdi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral ile DİKA Genel Sekreter Vekili Murat Katı'nın da birer konuşma yaptığı açılışta, Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi Elif Hanar da Mardin'in koku kültürü hakkında bilgi verdi.

Sergi 2 gün ziyarete açık olacak.

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