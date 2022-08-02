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Kültür

'Maraş gülü motifi' coğrafi işaretle tescillendi

Kahramanmaraş'ın geleneksel el sanatlarından "Maraş gülü motifi" Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Tunahan Akgün   | 02.08.2022
'Maraş gülü motifi' coğrafi işaretle tescillendi

Kahramanmaraş

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentteki yöresel lezzet ve el sanatlarının koruma altına alınması için yapılan tescil başvurularının sürdüğü belirtildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin (KSÜ) destekleri ve Tarım Hizmetleri Dairesinin başvurusunun ardından Maraş gülü motifinin kentin koruma altındaki ürünleri arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş'ın kurtuluş tarihi ve kışın en çetin olduğu 12 Şubat gününde kentte açtığı rivayet edilen bir gül. Kahramanmaraş'ın kurtuluşuna bir işaret olduğuna inanılan kırmızı gülün kumaşa nakış edilmesiyle ortaya çıkan Maraş gülü motifi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilerek şehrimizin koruma altındaki ürünleri arasında yerini aldı. Önümüzdeki süreçte de şehrimizin yöresel lezzetlerini ve el sanatlarına sahip çıkarak coğrafi işaret tescilli ürünlerimizin sayısını arttırmaya devam edeceğiz."


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