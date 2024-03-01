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Kültür

Macaristan’da Türk müzik grubu "Allegre Ensemble" konser verdi

Türkiye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün sevilen gruplarından "Allegra Ensemble", Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında Macaristan’da iki şehirde konser düzenledi.

Aşkın Kıyağan  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
Macaristan’da Türk müzik grubu "Allegre Ensemble" konser verdi

Budapeşte

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçiliğince düzenlenen etkinliklerde, "Allegra Ensemble" müzik grubu Budapeşte ve Veszprem kentlerinde sanatseverlerle buluştu.

"Bir Asırlık Dostluk ve İşbirliği" teması ve "100. Yılda 100 Etkinlik" hedefiyle tanıtılan 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında düzenlenen konserlere, diplomasi, iş ve sanat çevrelerinden katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Türk orkestra şefi ve besteci Osman İşmen’in eserlerinin düzenlemelerini yaptığı Allegra Ensemble, "Neşeli topluluk" anlamına geliyor.

Grup, türkü, tango, klasik caz parçalarının yanı sıra birçok farklı müzik türünden oluşan zengin bir repertuvarı izleyicilerin beğenisine sunuyor.

Kurulduğu 2005 yılından bu yana hem yurt içi hem de yurt dışında çok sayıda konser veren grup, klasik batı müziği enstrümanlarını ifade aracı olarak kullanarak dünya müzik yelpazesinde yer alan çeşitli türleri kusursuz şekilde harmanlama özelliğiyle öne çıkıyor.​​​​​​​

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