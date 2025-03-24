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Kültür

Londra'da 7. Türk Toplumu Sanat Sergisi açıldı

Sergi, 19 Nisan'a kadar hafta içi her gün Londra YEE'de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Zuhal Demirci  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
Londra'da 7. Türk Toplumu Sanat Sergisi açıldı

Londra

Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye'nin Londra Başkonsolosluğu işbirliğiyle düzenlenen "7. Türk Toplumu Sanat Sergisi", sanatseverlere kapılarını açtı.

İngiltere'deki Türk sanatçı topluluğunun çalışmalarının yer aldığı önemli platform oluşturan sergiler, 2019'dan beri yüzlerce sanatçının özgün eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor.

Bu kapsamda, Londra YEE ve Türkiye'nin Londra Başkonsolosluğu işbirliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen sergi, geleneksel sanatlardan dijital sanata, fotoğrafçılıktan el sanatlarına kadar geniş yelpazede eserleri barındırıyor.

Serginin jüriliğini Londra YEE Müdürü Dr. Mehmet Karakuş, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği İkinci Katibi Pınar Koç ve sanatçılar Nilay İşlek, Nagihan Seymour ve Ali Haydar Yeşilyurt yaptı. Jüri, 110 başvuru arasından 51 eseri titizlikle seçti.

Bu yılki sergiye katılan sanatçılar arasında, Abdullah Yusuf (Gyula Bela Lunczner), Alev Jamal, Alisher Ilkhamov, Alona Erikson, Aylya Ahmedova, Burçak Kafadar, Can Efe Özcan, Demet Nell, Demet Tokbay, Eda Coşkun ve Yasemin Öztürk gibi çok sayıda isim yer aldı.

Sergi, iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirmede önemli rol üstleniyor

7. Türk Toplumu Sanat Sergisi'nin açılış törenine çok sayı sanatçı, sanatsever, diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Törene katılanlar arasında Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Konsolos Turan Oğuzhan Gönültaş ve Camden Belediye Başkan Yardımcısı Eddie Hanson yer aldı.

Bu yılki sergi, Türk sanatçı topluluğunun canlı ve yaratıcı ruhunu gözler önüne sererken, Türkiye ile İngiltere arasındaki kültürel bağları güçlendirmede önemli rol üstleniyor.

Etkinlik, Türk mutfağından lezzetler eşliğinde samimi sohbetlere de olanak sundu.

Sergi, 19 Nisan'a kadar hafta içi her gün yerel saatle 10.00-18.00 saatlerinde Londra YEE'de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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