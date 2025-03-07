"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri yoğun katılımla devam ediyor
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleriyle çocuklar, ramazan kültürünü yaşayarak öğreniyor.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri, vatandaşların yoğun ilgisiyle sürüyor.
Ramazan ayı boyunca sürecek program kapsamında, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda tiyatro ve sinema gösterimleri yapılıyor, geleneksel çocuk oyunları oynanıyor, çeşitli sanat atölyeleri ve imza günleri düzenleniyor.
Etkinliklere 4,5 yaşındaki oğluyla gelen Perihan Sülün, etkinlikleri başarılı bulduğunu ifade ederek "Çocuklarımıza kültürümüzü sevdirmek için etkinlikler çok yararlı. Çünkü çocuklarımız kendi kültürünü tanımadığı zaman başkalarının kültürüne özeniyor. Çocuklarımıza önce kendi kültürümüzü sevdirmeliyiz. Böylece başkalarının kültürüne hiçbir zaman özenmeyecekler. Bu nedenle etkinlikler çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.
Öğrencileriyle birlikte Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen atölyelere katılan Eğitimci Melek Kener ise şunları kaydetti:
"Ramazanı bu heyecanla yaşamak, çocuklarımızla birlikte bizi çok mutlu etti. Çocuklar çok heyecanlı. Örf, adet ve geleneklerimizin yaşatılması açısından bu etkinlikler çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tür etkinlikleri devam ettirmesini canıgönülden rica ediyoruz. Bizler eğitimci olarak sadece akademik açıdan başarılı öğrenciler yetiştirmiyoruz. Türk kültürüne, örf, adet ve manevi değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bu tür ortamlarda bunları yaşamak büyük onur verici."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.