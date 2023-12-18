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Kültür

"Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisine yeni isimler katıldı

TRT 1'de pazartesi akşamları yayınlanan "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil oldu.

Ahmet Esad Şani  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
"Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisine yeni isimler katıldı

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, dizinin yeni bölümlerinde Sezin Akbaşoğulları "İsmet Hatun", Celal Al ise "Adsız Bey" rolüyle izleyicinin karşısına çıkacak.

Prodüksiyonu ve hikayesiyle izleyicinin beğenisini kazanan "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisi, asırlar önce mukaddes şehir Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin hikayesini ekranlara taşıyor.

Proje tasarımını Emre Konuk'un üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Sedat İnci otururken, senaryosunu Serdar Özönalan kaleme alıyor.

Dizide Uğur Güneş, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici ve Seda Yıldız'ın da arasında bulunduğu isimler rol alıyor.

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