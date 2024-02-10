Dolar
30.71
Euro
33.16
Altın
2,024.13
ETH/USDT
2,487.70
BTC/USDT
47,193.00
BIST 100
9,045.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

"Kral Şakir: Devler Uyandı" filminin galası yapıldı

Kral Şakir serisinin son filmi "Kral Şakir: Devler Uyandı"nın galası Vadistanbul'da gerçekleştirildi.

Fatih Türkyılmaz  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
"Kral Şakir: Devler Uyandı" filminin galası yapıldı

İstanbul

Galaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun yanı sıra sanat, eğlence ve sinema dünyasının sevilen isimleri Görkem Sevindik, Sinem Öztürk, Alper Kul, Uzman Dr. Seda Ülgen, Banu Ilıcalı, Ece Ilıcalı, Esat Yontuç, Gizem Hatipoğlu, Akasya Aslıtürkmen, Polat Yağcı, Jess Molho ve Güzide Mertcan çocuklarıyla katıldı.

Gösterim öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan Grafi2000'nin Kurucu Ortağı Varol Yaşaroğlu, tekrar sinemalara dönmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, "16 Şubat'ta sadece sinemalara girecek. Bunu özellikle vurguluyoruz. Çünkü pandemi döneminde biz sinemalara girememiştik. Bu aslında sinemalara adına yaraşır şekilde dev gibi bir girişimiz oluyor." dedi.


Fotoğraf: Fatih Türkyılmaz/AA

Yaşaroğlu, filmin hazırlıklarının 1,5 senedir sürdüğünü kaydederek, "Çok güzel bir film hazırladık. Bu film için gece gündüz çalışıyoruz. Çok güzel, gerçekten kaliteli bir film geliyor. Filmde elektronik eşyalar, yapay zekalar yardımıyla canlandırılıyor. Bu yapay zeka yanlış ellere geçerse aslında bunun dünyaya nasıl zarar verebileceğine dair güçlü bir mesajımız var. Bu mesajları da kültür miraslarımızı kullanarak veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Filmin şarkılarının da beğenileceğini düşündüğünü söyleyen Yaşaroğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklerinin önemini vurgulayarak, Türkiye'nin çizgi film alanında bir dünya markası çıkarabileceğini anlattı.

Film, 16 Şubat'ta sinema salonlarında gösterime girecek.

Nemrut Dağı'nın kültürel zenginliklerini çocukların gözünden beyaz perdeye aktaran filmin konusu kısaca şu şekilde:

"Ünlü bir teknoloji firması elektronik cihazların mobil hale getirilerek, yapay zeka ile hareket edebilecekleri sistem geliştirir. Şakir ve ailesi bu firmanın yaptığı ürünlere hayranlık duyar. Şirketin sahibi Harun adındaki yatırımcı, geçmişte Şakir'in babaannesi olan Arkeolog Seniha'nın önderliğinde keşif gezileri düzenliyor ve tarih öncesine ait bir taşı ortaya çıkarıyor. Bu taşın içine hapsolmuş kötü savaşçı, yüzyıllardır kilitli kaldığı taştan dışarı çıkıyor ve Harun'un karakterine bürünüyor. Şakir ve ailesi, Nemrut Dağı'nda heykel başlarının gizemi ile kaybolan babaanne Seniha'yı bulmaya çalışacak, hem de dünyayı kötü niyetli savaşçılardan koruyacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır
Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler'in babası Fikret Güler, son yolculuğuna uğurlandı
İBB Başkan adayı Kurum mevcut İBB yönetimini eleştirdi: İstanbul'un kandırılan emekçileri sizden hesap soracak

Benzer haberler

"Kral Şakir: Devler Uyandı" filminin galası yapıldı

"Kral Şakir: Devler Uyandı" filminin galası yapıldı

TRT'nin yeni dizisi Bir Sevdadır'ın galası yapıldı

TRT ortak yapımı "Sadık Ahmet" filminin galası yapıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet