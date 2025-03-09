"Kötü adam" rolleriyle hatırlanan sinema sanatçısı: Kenan Pars

İstanbul
Yeşilçam filmlerinde oynadığı sert mizaçlı ve kötü karakterlerle hatırlanan sinema sanatçısı, yönetmen ve senarist Kenan Pars'ın vefatının üzerinden 17 yıl geçti.
Kirkor Cezveciyan adıyla 10 Mart 1920'de İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu, 1927'de ilkokula başladıktan sonra ailesinin işleri nedeniyle bir buçuk yıl kadar Zonguldak'ta yaşadıktan sonra İstanbul'un Bakırköy semtine taşındı.
Bugün Bakırköylü Sanatçılar Derneği olarak bilinen Fransız Okulunda ortaokul eğitimini tamamlayan Pars, sonrasında devam ettiği Bezazyan Ermeni Lisesinden 1937'de mezun oldu.
Daha sonra Bakırköy Halkevine dönüştürülen okulda çeşitli etkinliklere katılan, hayatının sonraki sürecinde ise ticaret hayatına atılan Pars, Bakırköy'de çilingirlik, tuhafiyecilik, emlakçılık ve ayakkabıcılık gibi işler yaptı.
Pars, 1942'de İkinci Dünya Savaşı döneminde iki buçuk yıl askerlik yaptıktan sonra tekrar iş hayatına dönerek, 1952'de Dikran Uhi ile evlendi. Çiftin bu evlilikten iki kızı dünyaya geldi.
Çocukluk arkadaşı oyuncu Sırrı Gültekin vasıtasıyla 1953'te Lütfi Ömer Akad'ın yönettiği "Öldüren Şehir" filminde rol alan oyuncu, beyazperdedeki ilk başrolünü 1955 yapımı "Günahkar Baba"da oynadı.
Yüzlerce filmde oyunculuk yaptı
Kenan Pars, "Ecel Köprüsü", "Evlat Acısı", "Ölüm Korkusu", "Büyük Sır", "Pusu", "Gurbet", "Samanyolu", "Vatan Uğruna", "İlk Aşk", "Ekmek Kavgası", "Namus Belası" ve "Acılar"ın arasında bulunduğu yüzlerce filmde rol aldı.
Bakırköy Halk Evinde 1961 yılında arkadaşlarıyla kısa süreliğine bir tiyatro grubu kuran Pars, "Duvarların Ötesi" adlı oyunun yönetmenliği yaptı ve 1962'de Mask adlı film şirketini kurarak yapımcılığa başladı.
"Derdimden Anlayan Yok", "Ölüm Allah'ın Emri", "Aklın Durur" ve "Bir Ateşim Yanarım" filmlerinin yönetmenliğini üstlenen usta sinemacı, "Oğlum" ile "Cinayet Gecesi" filmlerinin ise senaryosunu yazdı.
"İkimiz de Sevdik" adlı filmin ardından Türk sinemasının yaşadığı krizler dolayısıyla sinemaya ara vererek bir süre esnaflık yapan Kenan Pars, 1987'ye kadar nadiren filmlerde oynadı.
Sinemaya 2000'de veda etti
En son 2000 yapımı "Hayat Bağları" dizisinde rol aldıktan sonra sinemaya veda eden Pars, 2006'da Çevre Kısa Film Festivali'nde "Sinema Onur Ödülü"ne değer görüldü.
Orijinal karikatür, resim, pul ve çakmak gibi çeşitli koleksiyonlara sahip olan sanatçı, ileri yaşlarında hüsnühat sanatına gönül verdi ve birçok esere imza attı.
İstanbul'da 10 Mart 2008'de hayatını kaybeden Pars'ın naaşı, Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD) ile Bakırköy Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen törenin ardından Bakırköy Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Yaklaşık 500 yapımda rol alan ve daha çok sert mizaçlı ve kötü karakterlerle hatırlanan oyuncunun rol aldığı filmler arasında "Yeşilçam Denizi","Hayat Bağları", "Küçük Besleme", "Zirvedekiler", "Yorgun Ölüm", "Çöplükler Kraliçesi", "Kederli Yıllar", "Teleflaş", "Kopuk Dünyalar", "Yaşamak", "Sis", "Sana Can Dayanmaz", "Hüküm", "Güler misin Ağlar mısın", "Emanet", "Acılar", "Sosyete Şaban", "Kara Murat Fatih'in Fermanı" "Acı Su", "İkisi de Cesurdu", "Zirve", "Yeniden Doğmak" ve "Yarın Artık Bugündür" bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.