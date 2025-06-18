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Kültür

"Köpekle Kurt Arasında" filmi seyirciyle buluşacak

Murat Düzgünoğlu'nun senaryosunu yazıp yönettiği "Köpekle Kurt Arasında" 27 Haziran'da vizyona girecek.

Ümit Aksoy  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
"Köpekle Kurt Arasında" filmi seyirciyle buluşacak

İstanbul

Yapımcılığını Fikirtepe Film'in üstlendiği eser, dünya prömiyerini 46. Uluslararası Moskova Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde gerçekleştirdi. Film 35. Ankara, 12. Boğaziçi ve 8. Yalta "Eurasian Bridge" uluslararası film festivallerinde yarıştı. Oyuncu Ali Seçkiner Alıcı, filmdeki performansıyla Boğaziçi Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.

Başrolünü Mücahit Koçak’ın üstlendiği filmde Ali Seçkiner Alıcı, Eylül Soğukçay, Can Seçki ve Bülent Düzgünoğlu paylaşıyor.

Film, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle İstanbul ve Bitlis'te çekildi.

Filmin konusu ise şöyle:

"İşinden kovulan Orhan, yakın dostu İzzet’in de emekli olup köyüne döneceğini öğrenir ve hayal kırıklığına uğrar. Bu arada eski nişanlısı Aslı’yla yakınlaşır. Aslı, Orhan'la evlenmeyi planlar. Fakat Orhan gittikçe hayata yabancılaşmakta, gördüğü hayallerle gerçek hayat arasındaki çizgi yok olmaktadır."

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