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Kültür

Konya'da Mevlana'ya ait kıyafetler sergilenmeye başlandı

Hazreti Mevlana'ya ait restorasyonu tamamlanan kıyafetler Konya'da sergileniyor.

Savaş Güler  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
Konya'da Mevlana'ya ait kıyafetler sergilenmeye başlandı Fotoğraf: Savaş Güler/AA

Konya

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle, Aliye Ünal, Ayşegül Ünal ve Sema Şentürk'ün iki yıl süren restorasyon çalışmasıyla konservasyonu tamamlanan elbiseler, Mevlana Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Mevlevi dervişleri tarafından yüzlerce yıl kullanılan kıyafetler, Selçuklu dönemi tekstil sanatı ve Mevlevilik tarihi açısından oldukça önemli görülüyor.

Konya'da dikildiği tahmin edilen yünlü, pamuklu ve ipekli kumaşlardan oluşan elbiselerin, korunarak gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

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