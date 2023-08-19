Dolar
27.10
Euro
29.50
Altın
1,889.57
ETH/USDT
1,681.60
BTC/USDT
26,136.00
BIST 100
7,513.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki konuşuyor
logo
Kültür

Konya'da "Kelime-i Tevhid Hat Sergisi" sanatseverlerle buluştu

Konya'da hat tablolarından hazırlanan "Kelime-i Tevhid Hat Sergisi" ziyarete açıldı.

Savaş Güler  | 19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
Konya'da "Kelime-i Tevhid Hat Sergisi" sanatseverlerle buluştu Fotoğraf: Savaş Güler/AA

Konya

Merkez Meram ilçesindeki Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde beğeniye sunulan sergi, sanatseverler tarafından ziyaret edilmeye başlandı.

Sergiyi, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Müftüsü Ali Öge, merkez ilçelerin belediye başkanları, AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem ve Selman Özboyacı ile Albayrak Grubu'nun yöneticileri de gezdi.

Albayrak Grubu'nun 9 yıldır düzenlediği ve geleneksel hale gelen sergi, İslam sanatlarında kıymetli bir yeri olan hat sanatını yaygınlaştırmak için her yıl farklı bir temayla eserleri bir araya getiriyor.

Bu yıl "Kelime-i Tevhid" temasıyla hazırlanan sergi, İstanbul, Balıkesir, Ankara, Trabzon, Erzurum, Kayseri ve Gaziantep'in ardından Konya'da beğeniye sunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Başkentte bir sitenin inşaat halindeki blokunun çatısında yangın çıktı
İstanbul'da yarın bazı vapur seferleri yapılamayacak
Türkiye, ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasını kınadı
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi

Benzer haberler

Konya'da "Kelime-i Tevhid Hat Sergisi" sanatseverlerle buluştu

Konya'da "Kelime-i Tevhid Hat Sergisi" sanatseverlerle buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: KonyaRay Projesinin 1. etabında hat sayısını 4'e çıkaracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Ülkemizi Avrupa'da 6'ıncı, dünyada 8'inci YHT işletmecisi konumuna yükselttik

Şırnak'ta görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polisin cenazesi Konya'da defnedildi

Şırnak'ta görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polisin cenazesi Konya'da defnedildi
Kurumaya yüz tutmuş ağaçları iki yıldır yeniden yeşertiyor

Kurumaya yüz tutmuş ağaçları iki yıldır yeniden yeşertiyor
Kaldırımda yürürken binadan düşen beton parçalarıyla yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor

Kaldırımda yürürken binadan düşen beton parçalarıyla yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet