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Kültür

Arslantepe Höyüğü'ne karşılama merkezi yapılıyor

Malatya'da 7 bin yıllık geçmişiyle Anadolu'da ilk şehir devletleri yapılarının ortaya çıktığı yer olarak kabul edilen, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nde karşılama merkezi inşa çalışmaları devam ediyor.

Yeter Erdine  | 19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
Arslantepe Höyüğü'ne karşılama merkezi yapılıyor

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, karma inşaat tekniğiyle yapılacak merkezde, Arslantepe Höyüğü'nün kronolojik tarihini anlatan simülasyon odasının yanı sıra, çeşitli aktiviteler de olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları ve Projeler Şube Müdürü Gökçek Boyraz, karşılama merkezi inşaat alanının merkez Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nün yaklaşık 100 metre yakınında bulunduğunu belirtti.

Höyüğün Dünya Mirası Listesi'ne alındıktan sonra ziyaretçi sayısında ciddi bir artış olduğunu aktaran Boyraz, şöyle devam etti:

"Ziyaretçilerin talep ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için karşılama merkezi binasına ihtiyaç duyduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın talimatlarıyla bu alanda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı olarak, Karşılama Merkezi Projesi hazırlandı. Hazırlanan proje, 2022 yılında onaylandı ve 2023 yılının temmuz ayı itibarıyla da yapım işlerine başladık. Yaklaşık 6 aylık bir süreçte yapım işlerinin tamamlanmasını hedeflemekteyiz."

Boyraz, geleneksel ve modern malzemelerin bir araya gelmesiyle oluşan karma inşaat tekniğiyle yapılan karşılama merkezinin yaklaşık bin 650 metrekarelik bir alana oturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İçinde kafeterya, çok amaçlı salon, simülasyon merkezi gibi işlevler bulunuyor. Gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik işlevler dışında höyük alanının kronolojik tarihini anlatan bir simülasyon odası da bulunacak. Yaklaşık 200 metrekarelik bir alanda hem geçmiş toplumların yaşantısı canlandırılacak hem de höyüğün kronolojik tarihi anlatılacak. Böylece şehrimize gelecek ziyaretçi sayısının artışına önemli bir katkı sağlayacak."

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