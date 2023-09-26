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Kültür

KKTC'de Hilye-i Şerif sergisi ve konferansı düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanlığı, Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde Hilye-i Şerif sergisi ve konferansı düzenledi.

Ayşe Doğru  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
KKTC'de Hilye-i Şerif sergisi ve konferansı düzenlendi Fotoğraf: Ali Ruhluel/AA

Ankara

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye'den gelen ve alanında mahir hattatların kaleme aldığı, Peygamber sevgisinin Türklere özgü yansımasının kelimelerle resmedildiği Hilye-i Şerif eserleri Hala Sultan Camisi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin ardından Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Hilye-i Şerif konulu bir konferans verdi.

Sergi ve konferansa, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da katıldı.

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