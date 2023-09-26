KKTC'de Hilye-i Şerif sergisi ve konferansı düzenlendi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanlığı, Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde Hilye-i Şerif sergisi ve konferansı düzenledi.
Ankara
Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye'den gelen ve alanında mahir hattatların kaleme aldığı, Peygamber sevgisinin Türklere özgü yansımasının kelimelerle resmedildiği Hilye-i Şerif eserleri Hala Sultan Camisi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Serginin ardından Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Hilye-i Şerif konulu bir konferans verdi.
Sergi ve konferansa, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.