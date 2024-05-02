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Kültür

Kızkalesi'nde turizm hareketliliği devam ediyor

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahili, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Hüseyin Hilmi Çömez  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Kızkalesi'nde turizm hareketliliği devam ediyor Fotoğraf: Hüseyin Hilmi Çömez/AA

Mersin

Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi'ne gelen tatilciler, bölgedeki işletmelerde konaklıyor.

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının ise 20 dereceye ulaştığı turizm merkezinde, tekne turları ve su sporu organizasyonları düzenleniyor.

Ziyaretçiler yüzerek ve plajda güneşlenerek tatil yapıyor.

"Fiyat açısından makul bir dönem"

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, gazetecilere, turizm sezonuna iyi başladıklarını söyledi.

Tatillerinde sakinlik arayanlar için mayıs ve haziranın ideal dönem olduğunu belirten Öztop, "Kızkalesi'nde, her kesimin ekonomik durumuna uygun, yıldızlı otellerden pansiyonlara kadar tesisler mevcut. Fiyat açısından makul bir dönem. Bu nedenle deniz, kum, güneş ve tatil isteyenleri bölgemize davet ediyoruz." diye konuştu.

Bölgeye konaklayan Mehmet Uysal da Kızkalesi'ni denizi ve kumu dolayısıyla tercih ettiklerini anlattı.

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