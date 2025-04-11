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Kültür

Kibyra Antik Kenti'ndeki Medusa mozaiği ziyarete açıldı

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde kış aylarında üzeri kapatılan yaklaşık 2000 yıllık Medusa mozaiği yeniden ziyarete açıldı.

Hale Pak  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
Kibyra Antik Kenti'ndeki Medusa mozaiği ziyarete açıldı

Burdur

Kent merkezine 108 kilometre uzaklıktaki Kibyra Antik Kenti'nde yer alan ve dünyanın nadir antik eserleri arasında bulunan, "Opus Sectile" tekniğiyle renkli mermerlerden inşa edilen Medusa mozaiğinin, kış aylarında iklim şartlarından korunması amacıyla uzman restoratörler tarafından üzeri kapatıldı.

Antik dönemde konser alanı, meclis, mahkeme ve tiyatro görevi gören odeonun ortasındaki Medusa mozaiği, kış aylarının bitmesiyle 2025 sezonunda da ziyaretçilerini kabul etmeye başladı.

Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üzeri açılan zemin mozaiğinin 2025 Kasım ayı sonuna kadar ziyaret edileceğini bildirdi.

Mitolojide gözlerine bakan kötü niyetli kişileri taşa çevirdiğine inanılan Medusa'yı tasvir eden mozaiğin, dünyada benzerinin bulunmadığı belirtiliyor.

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