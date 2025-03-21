Kenyalı yayıncının hedefi, Afrikalı yazarların dünyada temsil edilmesi
Kenyalı yayıncı Mercy Kirui, Afrikalı yazarların ve yayınevlerinin dünyada daha çok temsil edilmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.
İstanbul
Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "10. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları"na katılan Kirui, Afrika ülkesi Kenya'nın başkenti Nairobi'den "eKitabu Llc" adına geldiğini belirtti.
İlk kez İstanbul'a geldiğini bildiren Kirui, bu nedenle heyecan duyduğunu vurguladı.
Kirui, çalıştığı şirkette yayıncılık faaliyetlerinde yapay zeka araçlarını da kullandıklarını dile getirerek, "Baskılı kitaplar, e-kitap ve sesli kitap yapıyoruz ve bence özellikle yayıncılığı daha verimli hale getirme açısından yapay zekanın yaygınlaşmasının yayıncılık sektörü için de faydalı olduğuna, bize gerçekten yardımcı olduğuna inanıyorum." dedi.
Özellikle son birkaç haftadır kitap içeriklerinin düzenlemesinde yapay zekayı kullanmayı denediğini aktaran Kirui, şöyle devam etti:
"Bence yapay zeka, işleri daha verimli hale getiriyor. Çünkü artık bu tür editörlük işleri yapmak için daha az zaman harcıyorum. Daha güzel fikirler, daha güzel kapaklar ve çizimler elde etmek için yapay zekayı kullanabiliyorum. Bunlar kullanmak isteyeceğim orijinal resimler olmayabiliyor ama en azından neye sahip olmam gerektiği konusunda fikir veriyor. Yayıncılar bu tür teknolojileri benimserse işlerin hızlı yürüyeceğine, yayın sürecimizin daha verimli olacağına inanıyorum ve ayrıca gerçekten iyi kalitede daha fazla kitap alacağımızı düşünüyorum. Bence harika kitaplar çıkarmak için temel hedef bu olmalı."
Mercy Kirui, yapay zekanın pek çok sektörde de kullanıldığını, yayıncılıkta ise editörlerin telif hakları gibi konularda dikkat etmesi gereken hususlar bulunduğunu vurgulayarak, "Biliyorsunuz, yapay zeka internetten bilgi topluyor, temelde diğer insanların yüklediği her şeyden bilgi topluyor ve bu yüzden yayıncının gerçekten kullandığı bilgileri doğrulaması gerekiyor." diye konuştu.
"Türkiye'deki yayıncılık sektörünü öğrenmek istedim"
Kirui, İstanbul Publishing Fellowship'in, diğer yayıncılık buluşmalarıyla karşılaştırıldığında, birlikte iş yapmaya hazır profesyonellerle tanışma, insanlarla ikili görüşmeler ve toplantılar gerçekleştirme imkanı bulmak bakımından yayıncılara yardımcı olduğunu ifade etti.
Program sayesinde farklı ülkelerden yayıncılarla tanışma, fiziki ve sanal toplantılar yapma imkanı bulduğunu vurgulayan Kirui, şunları kaydetti:
"Gelmemdeki en önemli amaç, Türkiye'deki yayıncılık sektörünü öğrenmek istememdi. 'İşler nasıl yürüyor, yayıncılar ne arıyor?' Bunları merak ettim. Ayrıca Afrika'dan kitaplarla geldim ve bunlar için yayıncılar arıyorum. Afrika'daki yazarlarımın dünyanın geri kalanında da temsil edilmesini istiyorum. Şimdiye kadar bazı yayıncılarla kurduğumuz bağlantıların bizi bu hedefe ulaştırmasını umuyorum. Örneğin Afrika'dan yayıncıların ve yazarların kitaplarının bu kıtada, Avrupa'da, İstanbul'da, Türkiye'de yayınlanmasını sağlamak istiyorum. Daha önce de burada çok sayıda harika kitap gördüm. Nairobi'ye döndüm ve bu kitapların yayınlanmasını sağladım."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.