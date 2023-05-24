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Kültür

Kapadokya tarihi, 3D Mapping teknolojisi ile peribacalarına yansıtıldı

Nevşehir'de "Uluslararası Müze Günü" etkinliği kapsamında, 3D Mapping gösterisi sunuldu.

Behçet Alkan  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
Kapadokya tarihi, 3D Mapping teknolojisi ile peribacalarına yansıtıldı Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

Kapadokya'daki önemli turizm merkezlerinden Zelve Ören Yeri'nde düzenlenen etkinlikte, 12 bin metrekarelik alanı kapsayan peribacalarının üzerine 3D Mapping teknolojisiyle görüntü yansıtıldı.

UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ndeki Kapadokya'daki peribacalarının oluşumu ile bölgede iz bırakan medeniyetleri anlatan görüntüler ilgiyle izlendi.

Programa, kent sakinlerinin yanı sıra 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden gelen afetzedeler de katıldı.

Yaklaşık 30 dakika süren gösterimi izleyenlerden Kıvanç Uz, gazetecilere, Kapadokya'nın geçmişini farklı bir sunumla seyretmenin keyfini yaşadığını belirterek, "Kapadokya ve peribacalarını böyle güzel bir anlatımla izlemek güzel oldu. Burada yaşamış eski medeniyetleri de görmüş olduk." dedi.

Nehir Turan ise geniş bir alana yansıtılan görüntülerin etkileyici olduğunu ifade ederek, "Bir yeri tarif etmek yerine gösterip, canlandırmak çok daha akılda kalıcı oluyor. Böyle bir atmosferde izlemek zevkliydi." diye konuştu.

Muhammed Torun da etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

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