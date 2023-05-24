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Kültür

ABD'li ses sanatçısı Tina Turner 83 yaşında öldü

Mücahit Oktay  | 24.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
ABD'li ses sanatçısı Tina Turner 83 yaşında öldü

New York

ABD'li ünlü ses sanatçısı Tina Turner 83 yaşında hayatını kaybetti.

Güçlü ve kendine has gırtlak yapısıyla müzik dünyasında ayrı bir yer edinen sanatçısının Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Tina Turner'ın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. O, müziği ve yaşama olan sınırsız tutkusuyla dünya çapında milyonlarca hayranını büyüledi ve yarının yıldızlarına ilham verdi." ifadelerine yer verildi.

Turner profesyonel hayatı boyunca, müzik dünyasına kazandırdığı eşsiz eserlerle adından söz ettiren ve hit parçalarıyla dönemin en kalıcı kadın sanatçılarından biri oldu.

1939 doğumlu ses sanatçısı, güçlü sesi ve tarzıyla "Rock'n Roll Kraliçesi" olarak adlandırılırken, söz yazarlığı, dansları ve oyunculuğuyla da adından söz ettirdi.

1950'lerin sonunda müzik dünyasında adım atan Turner, 2009'a kadar sahne hayatına devam ederken, Grammy başta olmak üzere birçok ödül aldı ve albümleri dünya çapında 100 milyondan fazla sattı.

ABD doğumlu sanatçının sonradan vatandaşlığını aldığı İsviçre'nin Zürih kentindeki evinde, uzun süren bir hastalık sonucu bugün vefat ettiği kaydedildi.


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