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Kültür

Kanadalı grup Ghostly Kisse, 3 Ekim'de İstanbul'da konser verecek

Kanadalı dream pop grubu Ghostly Kisses, 3 Ekim'de Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) müzikseverlerle buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Kanadalı grup Ghostly Kisse, 3 Ekim'de İstanbul'da konser verecek

İstanbul

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, Margaux Sauve'nin vokali üstlendiği ve Louis-Etienne Santais'in de yer aldığı grup, kişisel deneyimleriyle sanattan ilham alarak ürettikleri şarkılarını seslendirecek.

Indie pop, dream pop ve elektronik müzik türlerinde şarkılar yapan Ghostly Kisses, "Heaven, Wait" ve "Empty Note" gibi sevilen şarkılarını hayranları için yorumlayacak.

"Ghostly Kisses", "Heaven, Wait" ve "Darkroom" isimli albümleri bulunan grup, ilk şarkısı "What You See"yi 2017 yılında yayınladı.

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