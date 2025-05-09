Kahve tutkunlarının buluştuğu "7. Coffex İstanbul" fuarı başladı
Kahve tutkunlarını ve sektör profesyonellerini bir araya getiren "7. Coffex İstanbul" fuarı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda kapılarını açtı.
Istanbul
Bu yıl teması "sürdürülebilirlik, eğitim ve deneyim" olarak belirlenen fuarda, kahve çekirdeklerinden kavurma ekipmanlarına, demleme ürünlerinden kakao, çay ve kahve makinelerine kadar geniş yelpazede ürünün ve markanın tanıtımı yapılıyor.
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Bu yılın odak ülkesi Hindistan olan fuarın açılış konuşmasını, Hindistan Coffee Board Başkanı Dr. Ramya Mohan gerçekleştirdi.
"Kahve sektörü hızlı büyüyen bir sektör olmaya başladı"
AA muhabirine konuşan Coffex İstanbul kurucusu Niyazi Coşkunsoy, fuarda kahveye dair her şeyin olduğunu belirterek, "Her geçen gün kahve endüstrisi tüketimle beraber büyüyor. Bundan 4-5 sene evvel evlerde sadece Türk kahvesi makinesi varken, şu anda evlere otomatik kahve makineleri girmiş. İnsanlar çekirdek kahveden kendi kahvelerini yapacak konuma geldi. Kahve sektörü hızlı büyüyen bir sektör olmaya başladı." dedi.
Coşkunsoy, özellikle Kovid-19'dan sonra kahve tüketiminin arttığına dikkati çekerek, bununla birlikte ekipman, aksesuar ve kahve çekirdeği türlerinin sektördeki alanının genişlediğini söyledi.
Fuara 100'den fazla firmanın katıldığı bilgisini paylaşan Coşkunsoy, "Salona sektörün her noktasından markalar yerleştirdik. Buraya gelenler kahve kavurma makinesi, otomatik kahve makinesi ya da dünya kahvelerini bulabilir. Kahveseverler hem ağız tatlarını kahveyle geliştirmek hem kahve çeşitliliğini artırmak hem de bunun yapılışıyla ilgili kendilerini ve keyiflerini geliştirmek adına burayı muhakkak ziyaret etsin." diye konuştu.
Gaggia Milano Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Serhan Göçer de fuara 7 yıldır katıldıklarını, bu sene çeşitli atölyeler düzenleyeceklerini dile getirdi.
Göçer, sektörün son yıllarda Türkiye'de gelişim gösterdiğine işaret ederek, "Özellikle yeni neslin kahveye olan ilgisi arttıkça bu iş ciddi şekilde potansiyelli şekilde büyümekte. Türkiye'deki çok ciddi iş yapan markaları göz ardı etmemek gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin geçmişte bir kahve ülkesi olduğuna vurgu yapan Göçer, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Cumhuriyet Türkiyesi'nde çayla biz tanıştık. Tekrardan eski genimize dönüyoruz diyelim çünkü kahve olmazsa olmazımız. Bugün dünyada kahve içiliyorsa bunun en önemli sebebi Osmanlı'dır. Dünya kahve endüstrisinde İtalyan markaların sektördeki ağırlığı devam ediyor çünkü kahvedeki temel iki unsurdan bir tanesi iç mekanizmadır. Demleme ünitesi de çok önemlidir. Kahveseverlerin hafta sonu fuara büyük ilgi göstereceğini düşünüyorum."
"Uganda kahvesi Türkiye'de çok bilinmiyor"
Barista İslam Solun ise son birkaç senedir Uganda Cumhuriyeti Konsolosluğu adına fuara katıldığını belirterek, "Bu fuarda kahve alanına dair neye sahipseniz getirip sergileyebiliyorsunuz. Aynı zamanda ticari organizasyonların artmasını sağlıyor. Uganda'nın da burada olması kıymetli bir şey çünkü Uganda doğal zenginlikleri itibarıyla sadece kahve cinsinden değil, başka tür ürünlerde de çok iyi ve bunu Türkiye pazarında açmak ve tanıtım yapmak amacıyla burada." şeklinde konuştu.
Solun, Uganda'nın "robusta" türündeki kahvenin ana vatanı olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:
"Uganda kahvesi Türkiye'de çok bilinmiyor ama kalite seviyesi yüksek kahvedir. Bence hem piyasadaki kahve kalitesini yükseltecek hem de çeşitliliği sağlayacak bir üretime ve ürüne sahipler. Bunun Türkiye'de daha çok olması gerektiğini düşünüyorum. Türk kahvesinde bile kullanılabilecek kalitede bir çekirdek olduğunu düşünüyorum."
"Coffex İstanbul 2025" hakkında
Coffex İstanbul 2025'te The Roaster Community workshop alanı, 3 gün boyunca 3 farklı yarışmaya ev sahipliği yapacak.
Seminer alanlarında ise "Kahve Sektöründe Kadın Olmak", "Kahvede Sürdürülebilirlik", "Geri Dönüşüm Süreçleri" gibi önemli başlıklar sektör liderleri ve akademisyenler eşliğinde ele alınacak.
Fuarda etkinlikler ve sektör buluşmalarının yanı sıra ayrıca "Gölgede Yetiştirilen Kahve" adlı uluslararası festivallerde gösterilmiş kahve belgeseli ilk kez İstanbul'da izleyiciyle buluşacak.
Yazar Atilla Narin ve 2025 SCA Türkiye Cezve ve İbrik Şampiyonu Koray Erdoğdu, Türk kahvesini kendi stillerinde pişirip ziyaretçilere ikram edecek.
"Kahvede Suyun Önemi" başlıklı panelde, aynı kahvenin farklı sularla demlendiğinde nasıl farklı tatlar verdiği uygulamalı gösterilecek. Sektörün tanınan isimlerinden Cenk Girginol ve Sam Çeviköz de kahve ve yaşam üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek.
Fuarın son günü 11 Mayıs'ta Anneler Günü'ne özel etkinlikler de yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.