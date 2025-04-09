Kadın yönetmenlerin hikayeleri İzmir'de anlatılacak
Kadın Yönetmenler Derneği tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali", 5-10 Mayıs'ta İzmir'de gerçekleştirilecek.
İzmir
"Göründüğü Gibi Değil" sloganıyla düzenlenecek festival, sinemada kadın temsiliyetine dikkati çekmeyi, kadın yönetmenlerin özgün anlatılarını geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor.
Festivale 67 ülkeden 475 film başvururken, 30 ülkeden seçilen 94 filmin izleyiciyle buluşması planlandı. Bu filmlerden 35'i dünya, 58'i ise Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek.
Filmlerin gösterimleri, Institut français İzmir, İzmir Sanat, Casa Italia'da yapılacak.
Festivalin ön jürisinde yönetmen Aysim Türkmen, müzisyen ve akademisyen Prof. Berrak Taranç, sinema yazarı Banu Bozdemir, Dilaver Bayındır, akademisyen ve yönetmen Doç Dr. Hilal Süreyya Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özyurt yer aldı.
Atölye, panel ve özel seçkiler
Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra panel, atölye, söyleşi ve özel bölümler de gerçekleştirilecek.
Megapol Kültür Merkezi sponsorluğunda, Institut français İzmir ve Goethe-Institut işbirliğiyle yürütülen "İzmir'den Karakter Yaratmak" Proje Geliştirme Atölyesi bu yıl da genç sinemacılara yaratıcı projelerini geliştirme fırsatı sunacak.
Festivalde ayrıca Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından SİYAD En İyi Kısa Film ve En İyi Belgesel ödüllerinin verileceği Dünya Panoraması ve yarışma bölümleri ile toplamda 30 ülkeden 94 film izleyici ile buluşacak.