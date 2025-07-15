Justin Timberlake'in İstanbul konserine yurt dışından da ilgi yoğun
ABD'li ünlü şarkıcı Justin Timberlake'in İstanbul konserine Avrupa, Asya ve Arap ülkelerinden de yoğun ilgi gösteriliyor.
İstanbul
Konser, Live Nation, Stagepass organizasyonu ve Biletinial işbirliğiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu'nda verilecek.
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Stagepass'ten yapılan açıklamaya göre, Timberlake'in 30 Temmuz'da vereceği konserin biletlerinin yaklaşık 12 bini yurt dışından satın alındı.
İstanbul turizmine büyük ivme kazandırması beklenen konserin, kent için sadece müzikal değil, ekonomik ve kültürel anlamda da hareketlilik oluşturacağı öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.