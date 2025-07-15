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Kültür

Justin Timberlake'in İstanbul konserine yurt dışından da ilgi yoğun

ABD'li ünlü şarkıcı Justin Timberlake'in İstanbul konserine Avrupa, Asya ve Arap ülkelerinden de yoğun ilgi gösteriliyor.

Aişe Hümeyra Akgün  | 15.07.2025 - Güncelleme : 15.07.2025
Justin Timberlake'in İstanbul konserine yurt dışından da ilgi yoğun

İstanbul

Konser, Live Nation, Stagepass organizasyonu ve Biletinial işbirliğiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu'nda verilecek.

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Stagepass'ten yapılan açıklamaya göre, Timberlake'in 30 Temmuz'da vereceği konserin biletlerinin yaklaşık 12 bini yurt dışından satın alındı.

İstanbul turizmine büyük ivme kazandırması beklenen konserin, kent için sadece müzikal değil, ekonomik ve kültürel anlamda da hareketlilik oluşturacağı öngörülüyor.

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