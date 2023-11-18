Jo Stromgren Kompani topluluğu CRR'de 2 gün sahne alacak
İskandinavya'nın başarılı bağımsız gruplarından biri gösterilen Jo Stromgren Kompani, performans serisi "Made in Oslo" ile 21-22 Kasım'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) sanatseverlerle buluşacak.
İstanbul
CRR'den yapılan açıklamaya göre, 1988'de kurulan Norveç merkezli topluluk, 60'tan fazla ülkede turne gerçekleştirdi ve yılda 150'ye yakın performans sergiledi.
"Made in Oslo" adlı programıyla İstanbullularla bir araya gelecek grubun CRR'deki konseri saat 20.00'de başlayacak gösteri arasız 60 dakika sürecek.
Program, "Gone" (2015), "The Ring" (2014) ve "Kvart" (2007) eserlerini içeriyor ve her bir eser, çağdaş yaşamın farklı yönlerini ele alıyor.
Hüzün ve nostaljinin ilişkisine odaklanan "Gone", hayatın dönüm noktalarını, saldırganlık ve inkar süreçlerini işliyor. "The Ring" 1930'ların Fransız müziği eşliğinde, dünyanın en eski sembollerinden biri olan yüzüğün hikayesini anlatıyor.
Sahne üzerinde nadiren görülen bir dans türünü keşfeden "Kvart"ta ise dansçıların hareketlerinin kare yün bir battaniye üzerinde gerçekleştiği bir performans sergileniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.