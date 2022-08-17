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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcu Uğur Çiftçi, İsveç'in Malmö takımıyla yarın deplasmanda oynayacakları ilk maç öncesinde Yeni Malmö Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Royal Antwerp Futbol Takımı Teknik Direktörü Mark van Bommel ile bir takımdan bir futbolcu, yarın Medipol Başakşehir ile oynayacakları maç öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.
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Kültür

İzmir'deki kazılarda 5 bin yıllık "tanrıça" idolü bulundu

İzmir'in tarihini 8 bin 500 yıl önceye çeken ve her yıl 200'e yakın buluntunun gün yüzüne çıkarıldığı Yeşilova Höyüğü'nde 5 bin yıl öncesine tarihlenen ve "şişman tanrıçaları" nitelendirdiği tahmin edilen idol bulundu.

Efsun Erbalaban Yılmaz   | 17.08.2022
İzmir'deki kazılarda 5 bin yıllık "tanrıça" idolü bulundu

İzmir

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, Yassıtepe'de bulunan 7 santim boyundaki eserin kübik yapı, yuvarlak kafa ve dörtgenimsi vücuda sahip olduğunu söyledi.

Çok tanrılı dinlerde tapınım amaçlı küçük boyutlu tanrı ya da tanrıça heykelciklerinin "idol" olarak nitelendirildiğini belirten Derin, "Bulunan idol, Neolitik Dönem'den itibaren görülen, otoriter görünümlü, yanında hayvanlarıyla betimlenen, şişman tanrıçaların zamanla değişip soyutlaşmasıyla oluşmuş iki boyutlu tapınım nesnesi olarak yorumlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki tanrıça kültünün bir simgesi olan idolün mermerden yapıldığını ve taşıyan kişiye bereket ve sağlık getirmesi için kullanıldığını ifade eden Derin, eseri İzmir Arkeoloji Müzesine teslim edeceklerini bildirdi.

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