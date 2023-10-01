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Kültür

İstanbul'da Kore müziği konseri düzenlendi

Kore Haftası etkinlikleri kapsamında, Grand Pera Emek Sahnesi'nde konser programı düzenledi.

Ahmet Esad Şani  | 01.10.2023 - Güncelleme : 01.10.2023
İstanbul'da Kore müziği konseri düzenlendi

İstanbul

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğundan yapılan açıklamaya göre, Kore Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen konserde keman, gitar, Kore'nin geleneksel enstrümanlarından haegeum ve pansori ile "Via Trio" ekibi sahneye çıktı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Başkonsolos Lee Woo Sung, "Via Trio grubu, Kore'nin geleneksel ve modern müziğini harmanlayarak, özellikle 'Arirang' gibi Kore'ye özgü melodileri tüm dünyaya tanıtmayı hedeflemektedir." ifadesini kullandı.

Konserde "K-Pop'un Geçmişi ve Bugünü" temasıyla Chunhyang-ga'dan "Sarang-ga" ve Kwangsuk Kim'in "60'lı Yaşlarındaki Bir Çiftin Hikayesi" çeşitli Kore şarkıları dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

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