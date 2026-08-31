İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Ahmet Esad Şani
31 Ağustos 2026•Güncelleme: 31 Ağustos 2026
John Steinbeck’in eserinden uyarlanan "Fareler ve İnsanlar" oyunu, 5 ve 7 Eylül'de Bakırköy Butik Sahne'de izleyiciyle buluşacak.
Eyfel Sema Çoruh, tek kişilik performans sergilediği "Çalıkuşu" oyununu, 2 Eylül'de Taksim İstiklal Sahne'de tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.
Metin Zakoğlu'nun yönetip rol aldığı "Ağzı Çiçekli Adam" oyunu, yarın, 5 ve 6 Eylül'de Cafe Theatre Koşuyolu'nda sahnelenecek.
Konserler
Enstrümantal caz grubu KAOS, "Türk Telekom Prime AKM Yaz Konserleri" kapsamında 2 Eylül'de AKM Çok Amaçlı Salon'da performans sergileyecek.
Yıldız Tilbe, Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla 2 Eylül'de Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak.
"Fazıl Say Jazz Quintet", Pozitif Müzik organizasyonuyla düzenlenen turne çerçevesinde 2 ve 3 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlerin karşısına çıkacak.
İstanbul West Side Collective (İWSC), "City Sounds" serisi kapsamında 4 Eylül'de Zorlu PSM Vestel Amfi sahnesine konuk olacak.
Caz-füzyon dörtlüsü Leviers, "Leviers & Inspirations" projesiyle 5 Eylül'de AKM Çok Amaçlı Salon'da müzikseverleri ağırlayacak.
Alternatif rock grubu Gece, 5 Eylül'de Zorlu PSM Vestel Amfi'de hayranlarıyla bir araya gelecek.
Ayna grubu, 5 Eylül'de Jolly Joker Atakent Tema sahnesinde şarkılarını seslendirecek.
Sergiler
Karaköy Palas'ın mimari mirasını odağına alan "Temas" başlıklı sergi, 1 Ekim'e kadar Karaköy Palas'ta görülebilecek.
Japon sanatçı Yoko Ono'nun "İçses ve İçyapı" seçkisi, 27 Aralık'a kadar Sakıp Sabancı Müzesi'nde ziyaretçilerini bekleyecek.
Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu ile "Karalamalar, Meşkler" sergileri, müzenin süreli sergi alanlarında meraklılarına sunulacak.
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ndeki "Türk Resmini İzlemek" başlıklı sergi, eylül ayı boyunca ücretsiz gezilebilecek.
Özel gösterimler
F. Scott Fitzgerald'ın klasik eserinden uyarlanan ve başrolünde Leonardo DiCaprio'nun yer aldığı "Muhteşem Gatsby" (The Great Gatsby) filmi, 4 Eylül'de AKM Açık Hava Sineması'nda perdeye yansıyacak.
Christopher Nolan'ın yönettiği 4 Oscar ödüllü bilim kurgu yapımı "Başlangıç" (Inception), 5 Eylül'de AKM Açık Hava Sineması'nda izleyicinin beğenisine sunulacak.
Jane Austen'ın klasik romanından uyarlanan "Aşk ve Yaşam" (Sense and Sensibility) filmi, "Pluxee Sinema Günleri" kapsamında 6 Eylül'de Zorlu PSM Vestel Amfi'de sinemaseverlerle buluşacak.