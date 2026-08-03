İstanbul'da bu hafta konserlerden sergilere ve tiyatro oyunlarına birçok kültür sanat etkinliği sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak İstanbul'da bu hafta konserlerden sergilere ve tiyatro oyunlarına birçok kültür sanat etkinliği sanatseverlerle buluşacak.

Hafta boyunca AKM'de çocukların sanatsal, fiziksel ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla müzik, resim, geleneksel sanatlar, heykel, cam boncuk, bale ve hikaye anlatıcılığı gibi birçok farklı alanda geniş kapsamlı atölye programları düzenlenecek.

İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi'nde 8 Ağustos'ta 8-10 yaş grubuna özel organize edilen "Uçuş Simülasyonu" atölyesinde, çocuklar temel uçuş prensiplerini öğrenerek simülasyon deneyimi yaşayıp kendi ahşap uçak maketlerini üretecek.

Konserler

Pop müziğinin sevilen isimlerinden Mustafa Sandal, "Aya Benzer", "Araba" ve "İsyankar" adlı şarkılarının da aralarında olduğu bir seçkiyi 6 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranları için seslendirecek.

Türk rock müziğinin önde gelen gruplarından Redd, 8 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Trompetçi, şarkı yazarı ve prodüktör Barış Demirel, Zorlu PSM'nin ücretsiz etkinlikleri kapsamında 5 Ağustos'ta Vestel Amfi'de dinleyicileriyle bir araya gelecek.

Anadolu ezgilerini alternatif pop ve indie dokularıyla harmanlayan müzisyen Melisa Karakurt, 8 Ağustos'ta Zorlu PSM Vestel Amfi'de performans sergileyecek.

İngiliz müzik grubu The Prodigy, "PSM Loves Summer" etkinlik serisi kapsamında 7 Ağustos'ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'ne konuk olacak.

Vokalde Şenay Ocak ve gitarda Emre Tankal'ın yer alacağı "Bir Çarşamba Klasiği: Terasta Caz" konseri, 5 Ağustos'ta Kadıköy'deki Şehir Hatları Eminönü-Karaköy İskelesi'nde caz tutkunlarını ağırlayacak.

İstanbul Festivali kapsamında Festival Park Yenikapı'da Serdar Ortaç, Derya Bedavacı, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer ve Tiesto konser verecek.

Sergiler

Doğa, kent yaşamı ve insan hikayelerini farklı bakış açılarıyla buluşturan "Yeryüzü Renkleri" karma fotoğraf sergisi, 30 Ağustos'a kadar Bağımsız Sanat Vakfı'nda görülebilecek.

İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aras Neftçi'nin Mimar Sinan'ın eserlerini mimari bir bakış açısıyla yansıttığı "Mimar Sinan'ın İstanbul'u" fotoğraf sergisi, ağustos ayı boyunca AK Parti İstanbul İl Başkanlığında gezilebilecek.

"Güneşin Kıyısı" karma sergisi 30 Eylül'e kadar Kalyon Kültür'de, "The Habits" sergisi de 30 Ağustos'a kadar Decollage Art Space'te sanatseverleri misafir edecek.

Japon sanatçı Yoko Ono'nun "İçses ve İçyapı" sergisi, Sakıp Sabancı Müzesi'nde 27 Aralık'a kadar ziyarete açık kalacak.

İBB Kültür ile İBB Miras tarafından hazırlanan "İsveç ve İstanbul: Yüzyıllar Ötesine Uzanan Karşılaşma ve Etkileşimler" sergisi, 30 Ağustos'a kadar Metrohan'da ziyaret edilebilecek.