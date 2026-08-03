Türkiye'nin yerli çizgi film kahramanlarından Niloya, YouTube'da 7 milyar görüntülenme ve 700 milyon saat izlenme rakamına ulaştı.

Yerli çizgi film kahramanı Niloya, YouTube'da 7 milyar izlenmeye ulaştı Türkiye'nin yerli çizgi film kahramanlarından Niloya, YouTube'da 7 milyar görüntülenme ve 700 milyon saat izlenme rakamına ulaştı.

Yapım ekibinden yapılan açıklamaya göre, Türk kültürü, aile değerleri, doğa sevgisi ve yardımlaşma gibi temaları işleyen çizgi film, 13 YouTube kanalı üzerinden yayınlanıyor.

Türkçe, İngilizce, Portekizce, Arapça, İspanyolca ve İtalyancanın yanı sıra işitme engelli çocuklar için işaret diliyle de içerik üreten Niloya, 6,5 milyona yaklaşan abone sayısıyla her çocuğun eşit şekilde öğrenebileceği kapsayıcı bir ekran deneyimi sunuyor.

Yurt dışında en çok Almanya ve Azerbaycan'dan izleniyor

Platformun izlenme istatistikleri, çocukların çizgi film izleme alışkanlıklarına ve izleyici profiline ilişkin detayları da ortaya koyuyor.

Türkiye'de Niloya'yı en çok izleyen iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana ve Gaziantep olurken, yurt dışından ise en fazla Almanya, Azerbaycan, Hollanda, Fransa ve Avusturya'dan takip ediliyor.

Uzman psikolog, pedagog ve içerik danışmanlarının katkılarıyla hazırlanan yapım, en çok akıllı televizyonlar aracılığıyla izleniyor.

Ebeveynlerin hesap kullanımına işaret eden izleyici profilinde ise kullanıcıların yüzde 56'sını kadınlar, yüzde 44'ünü erkekler oluşturuyor.

Yaş dağılımında yüzde 49,5 ile 25-34 yaş grubu ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 27 ile 35-44 yaş aralığı izliyor.