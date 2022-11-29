"Istanbul Photo Awards 2022" sergisi Ankara'da açıldı
Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2022"nin ikinci sergisi, başkentin kültür ve sanat adası olarak anılan CSO Ada Ankara'da ziyarete açıldı.
Ankara
Yarışmada ödül alan 19 fotoğrafçının eserinden oluşan serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta ve çok sayıda davetli katıldı.
Bakan Yardımcısı Yavuz, açılışta yaptığı konuşmada, AA'nın gurur duyulacak çalışmalara imza attığının altını çizerek, "Anadolu Ajansını her zaman ülkemizin arşivi ve hafızası olarak tanımlıyorum, dünyanın dört bir tarafında kaliteden asla ödün vermeyecek şekilde çok güzel işlere imza atıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Istanbul Photo Awards'ın 8 yıldır uluslararası katılımla, başarıyla sürdürüldüğüne dikkati çeken Yavuz, CSO Ada Ankara'da sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.
Yavuz, "Ara Güler, 'Tek bir kareyle roman yazarsınız' demişti. Fotoğraf, toplumları birleştiren, birbirlerini anlamalarına da vesile olan önemli bir sanat dalı. Bu konuda uluslararası etkinliği düzenledikleri için emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.
"Fotoğraf sadece 'deklanşöre basmaya' indirgenemez"
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ise sergide, Istanbul Photo Awards'un bu yıl düzenlediği yarışmada dereceye giren fotoğrafların ziyaretçilerle buluşturulduğunu dile getirdi.
Serginin dünyanın önde gelen foto muhabirlerinin kayıt altına aldığı ve uluslararası jüri tarafından seçilen önemli bir seçkiden oluştuğunu anlatan Karagöz, fotoğraf çekmenin sadece "deklanşöre basmaya" indirgenemeyeceğine, bir fotoğraf karesine duyguyu aktarabilmenin büyük önem taşıdığına dikkati çekti. Karagöz, Çek gazeteci Vilem Flusser'in "Her bir fotoğraf, aygıt ile fotoğrafçı arasındaki iş birliğinin ve çatışmanın sonucudur." sözlerini anımsattı.
Karagöz, bir hikayeyi fotoğraflamanın bu nedenlerle apayrı bir kıymete sahip olduğunu vurgulayarak, "Aylan bebeğin sahile vurmuş cansız bedeninin fotoğrafı ya da yine Anadolu Ajansı tarafından çekilen Ukraynalı öğretmen Olena Kurilo'nun fotoğrafı bizleri bambaşka bir hikayenin içine çekiyor. Bugün, bu sergide gördüğünüz her fotoğraf bizlere hem onu çeken foto muhabirlerinin hem de fotoğrafta yer alanların hayatlarının toplamından daha çok duygu, tecrübe, hikaye aktarıyor." ifadesini kullandı.
"Yarışmamıza 8 yılda 14 bin uluslararası fotoğrafçı kayıt yaptırdı"
Serdar Karagöz, AA'nın kurulduğu 1920'den itibaren fotoğrafın gücüne önem verdiğini vurgulayarak, "Anadolu Images platformumuzda yaklaşık 11 milyon fotoğrafı şu an muhafaza ediyoruz. Küresel çapta Getty Images, Reuters, AFP Imageforum başta olmak üzere pek çok fotoğraf dağıtım ajansıyla iş birliği içerisindeyiz. Anadolu Ajansı olarak günlük ortalama 3 bin 400 fotoğraf servis ediyoruz." diye konuştu.
Karagöz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"2015'ten itibaren düzenlediğimiz Istanbul Photo Awards, uluslararası alanın en önemli fotoğrafçılarının yer aldığı dünyanın en prestijli organizasyonlarından birisi haline geldi. Peki neden böyle bir yarışma düzenliyoruz? Anadolu Ajansı olarak fotoğrafı ve hikayesini haberin vazgeçilmez bir unsuru olarak görüyoruz. Her türlü zorlu şart altında mesleklerini yerine getiren foto muhabirlerinin bir nebze de olsa emeklerinin karşılığını vermek, onlara destek olmak istiyoruz.
Yarışmamıza 8 yılda 14 bin uluslararası fotoğrafçı kayıt yaptırdı. Bu yarışmanın bir özelliği var; AA'nın çok kıymetli foto muhabirleri yarışmaya katılamıyor çünkü yarışmayı biz düzenliyoruz. Yalnızca bu yıl 113 farklı uyruktan foto muhabiri 16 bin fotoğrafla yarışmamıza katıldı. Ardından fotoğraf dünyasının en prestijli isimlerinden oluşan uluslararası jüri bu fotoğraflar arasından en iyilerini seçti. Sonrasında kazanan fotoğrafların ve fotoğraflara dair hikayelerin yer aldığı Photobook'u yayınladık."
"Üçüncü sergimizi 8 Aralık'ta New York'ta açacağız"
Istanbul Photo Awards 2022'de dereceye giren fotoğraflardan oluşan ilk serginin İstanbul'da Tophane-i Amire'de açıldığını anımsatan Karagöz, "Bugün, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve CSO Ada Ankara'nın katkılarıyla ikinci sergimizi açıyoruz. Üçüncü sergimizi ise 8 Aralık'ta New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde açacağız." dedi.
Karagöz, Istanbul Photo Awards 2023'ün başvurularının başladığını ve 15 Ocak 2023'e kadar süreceğini de belirterek, tüm profesyonel fotoğrafçıları yarışmaya katılmaya davet etti.
Sergiye ev sahipliği yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve CSO Ada Ankara'ya, desteklerinden ötürü Canon, Türk Hava Yolları (THY) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansına (TİKA) teşekkürlerini ileten Karagöz, "Fotoğraf, sadece bakan ve görmeyi bilenlere kendi hikayesini anlatır. Sizleri bakmaya, görmeye ve bu hikayeleri hissetmeye davet ediyorum." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Fırat Yurdakul, dünya gündeminde yer alan olayları yansıtan karelerin yer aldığı sergiyi konuklara gezdirdi.
Serginin yapıldığı alanda Canon'un bir standı da yer aldı.
Sergi 19 Aralık'a kadar gezilebilecek
Afganistan'daki çatışmalar, Formula 1 yarışları, Amerika mitingleri ve İran sulak alanlarındaki kuş ölümlerinin yanı sıra Taylandlı çocuklardan Dağıstanlı annelere kadar farklı coğrafyalardaki insan hikayelerine dair etkileyici karelerin yer aldığı "Istanbul Photo Awards 2022", 19 Aralık'a kadar CSO Ada Ankara'da ziyaret edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.