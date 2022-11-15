Istanbul Photo Awards 2023 başvuruları başladı
2022 yılı içerisinde çekilen ve haber değeri taşıyan fotoğraflar ile başvurabilen yarışmada, toplam 58 bin dolar ödül dağıtılacak.
İstanbul
Dünya gündemini belirleyen fotoğrafların yarıştığı "Istanbul Photo Awards"ın 2023 başvuruları başladı.
Anadolu Ajansı tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması, geleneksel hale gelerek basın fotoğrafçılığını desteklemeyi amaçlıyor.
Dünya genelindeki en önemli yarışmalar arasında gösterilen Istanbul Photo Awards'a her yıl 15 binden fazla fotoğraf gönderiliyor. Yalnızca profesyonel fotoğrafçıların katılımına açık olan yarışmaya başvuru için bir basın kuruluşuna bağlı olma şartı gözetilmiyor.
Fotoğrafçılar 2022 yılının 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında çekilen ve haber değeri taşıyan fotoğraflar ile yarışmaya katılabiliyor.
Yarışma kapsamında geçen yıl başvuru alınan "Tekil Haber", "Seri Haber", "Tekil Spor", "Seri Spor", "Tekil Doğa ve Çevre", "Seri Portre" ve "Seri Günlük Yaşam" başlıklarındaki yedi kategoriye, "Seri Doğa ve Çevre", "Tekil Portre" ve "Tekil Günlük Yaşam" kategorileri de eklendi.
Her yarışmacının tüm kategorilerde başvuru yapma hakkı bulunuyor ve gönderilen fotoğraflarda yayınlanmış olma şartı aranmıyor. Başvuru şartlarına dair geniş bilgiye web sitesinden ulaşılabiliyor.
"Yılın Fotoğrafı" 6 bin dolar ödül kazanacak
"Yılın Fotoğrafı" ödülü "Tekil Haber" kategorisinde birinci olan fotoğrafa verilecek ve fotoğrafı çeken foto muhabiri 6 bin dolar ödül kazanacak.
Kategori birincilerine 3 bin, ikincilerine bin 500, üçüncülerine ise biner dolar ödül takdim edilecek. Yarışmanın kazananları her yıl olduğu gibi fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan uluslararası jüri tarafından mart ayında belirlenecek.
Toplam ödülü 58 bin dolar olan yarışmada, jüri üyeleri gönderilen fotoğrafları teknik yeterlilik, perspektif, hareket, duygu gibi birçok farklı açıdan değerlendirecek.
Yalnızca online başvuru alınan yarışmaya 15 Ocak'a kadar başvurulabiliyor. Geçmiş yıllarda ödül alan fotoğraflar ve jüri üyelerine dair bilgiye de "www.istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabilir.
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