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Kültür

İstanbul Modern ve Rahmi M. Koç Müzesi, bayramda ziyarete açık olacak

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirecek olanlar, bayramın ikinci gününden itibaren, İstanbul Modern'de açılan Olafur Eliasson'un "Senin Beklenmedik Karşılaşman" sergisini ziyaret edebilecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
İstanbul Modern ve Rahmi M. Koç Müzesi, bayramda ziyarete açık olacak

İstanbul

Müzeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Modern Koleksiyonu'ndan bir seçkinin yer aldığı "Yüzen Adalar", Türkiye fotoğraf tarihinin önemli isimlerinden Ozan Sağdıç'ın "Fotoğrafçının Tanıklığı" ile güncel teknolojiler ve dijital kültüre odaklanan "Zamansız Meraklar" sergileri de ziyarete açık olacak.

Eliasson'un seçkisinde, su, ışık, renk, algı ve çevre temaları üzerine yoğunlaşan 40'a yakın yapıt yer alıyor.

Fotoğrafçının Tanıklığı, belgesel fotoğrafa odaklanıyor

"Fotoğrafçının Tanıklığı", fotoğrafın yaygın türlerinden belgesel fotoğrafa odaklanırken, Türkiye'nin 1950'lerden itibaren sosyal, politik, ekonomik, kültürel ve görsel tarihine de ışık tutuyor.

"Zamansız Meraklar" sergisi ise çalışmalarını Türkiye ve dünyanın farklı köşelerinde yürüten genç isimleri bir araya getiriyor.

İstanbul Modern'in ücretsiz olarak erişilebilen zemin katında bulunan kütüphanenin girişindeki "Renzo Piano: Yerin Ruhu" sergisi ise yeni müze binasının yapım hikayesini aktarıyor.

İstanbul Modern, pazartesi günleri ile bayramın birinci günü hariç diğer günler ziyarete açık olacak.

Rahmi M. Koç Müzesi bayramın 3 ve 4. günü açık

Haliç kıyısındaki Rahmi M. Koç Müzesi de Kurban Bayramı'nın üçüncü gününden itibaren ziyaretçilerini ağırlayacak.

Tarih ve kültürle dolu bir gün geçirmek isteyenler, klasik otomobillerden lokomotiflere, uçaklardan gemilere kadar müzenin geniş koleksiyonundaki objeler ile zamanda yolculuğa çıkacak ve nostaljik tekne turları yapabilecek.

Müze, 16 binin üzerinde objeden oluşan geniş koleksiyonu ile her yaş grubuna hitap ediyor. Ziyaretçilerine yeni ve farklı keşifler yapma fırsatı sunan müzede ayrıca bilimsel aletler, makineler ve iletişim araçları da görülebilecek.

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