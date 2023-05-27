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Kültür

İstanbul Havalimanı'nda Hatay yemekleri tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Hatay lezzetleri İstanbul Havalimanı'nda tanıtıldı.

Kenan Irtak  | 27.05.2023 - Güncelleme : 27.05.2023
İstanbul Havalimanı'nda Hatay yemekleri tanıtıldı Fotoğraf: Kenan Irtak/AA

İstanbul

İstanbul Havalimanı'nda 90'dan fazla işletmeyle yolculara uçuş öncesi ve sonrası yeme-içme hizmeti sunan TUM, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde etkinlik düzenledi.

Etkinlikte konuşan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın tüm dünyadan birçok yolcuya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Samsunlu, "Burada yolcularımız tattığı lezzeti ülkesinde anlatıyor. Bu bağlamda yolcularımıza Türk mutfağını tanıtan bu organizasyonun önemi büyük. Amacımız mutfağımızın lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak." dedi.

"Yolcularımızı Türk mutfağının birer elçisi yapmak en büyük misyonumuz"

TUM Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Dönmez ise Türk mutfağının zenginliğini uluslararası yolculara tanıtmak adına büyük bir sorumluluk üstlendiklerini belirtti.

Medeniyetler şehri Hatay'ı yaşatma ve gelecek nesillere aktarmanın en önemli unsurlarından birinin de Türk mutfağına sağladığı büyük katkının anlatılması olduğunu dile getiren Dönmez, "Türk Mutfağı Haftası'nda Hatay mutfağının önemli lezzetlerini dünya yolcularıyla buluşturmanın gururu içindeyiz. Havalimanından dünyanın farklı bölgelerine dağılan yolcularımızı Türk mutfağının birer elçisi yapmak en büyük misyonumuz." diye konuştu.

TAYA Ağırlama Hizmetleri ve Perakende Grup Üst Yöneticisi (CEO) ve TUM Yönetim Kurulu Üyesi Sadettin Cesur da Türk Mutfağı Haftası'nın temalarından "sürdürülebilirliğe" dikkati çekerek, "İGA İstanbul Havalimanı'nda gıda işletmelerinden alınan bütün atıklar ve aynı zamanda kahve posası kompostlanıp peyzaj çalışmasında kullanılıyor. Bu dönüşüm sayesinde buradaki peyzajın sulamasını haftada 2 güne düşürdük. Böylelikle atık azalırken toprağın iyileştirilmesini ve su tasarrufu da sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

TUM'un tadım etkinliğinde Hatay mutfağının öne çıkan lezzetlerinden aşur, zeytin salatası, humus, kısır, mütebbel, fellah köftesi, babagannuş, muhammara, hoşaf ve künefe, yolcular ile havalimanı çalışanlarına ikram edildi.


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