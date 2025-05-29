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Kültür

"İstanbul, Fetih ve Mekan" sergisi AKM'de açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan "İstanbul, Fetih ve Mekan" sergisi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu fuaye alanında sanatseverlerle buluştu.

Aişe Hümeyra Akgün  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
"İstanbul, Fetih ve Mekan" sergisi AKM'de açıldı

İstanbul

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi bir dönüm noktası olan fethi, sanatın diliyle yeniden yorumlayan serginin açılışını yaptı.

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İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümüne özel hazırlanan sergi, geçmişin izlerini bugüne taşıyan eserlerle ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunuyor.

Sergide, Fatih Sultan Mehmet'in eğitim hayatından büyük fethin titizlikle yürütülen hazırlıklarına, kuşatmanın stratejisinden Osmanlı'nın cihan imparatorluğuna dönüşümüne kadar pek çok başlık sanatın diliyle aktarılıyor.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından bugün gerçekleşecek "İstanbul, Fetih, Mekan ve Müzik" konserinin ön etkinliği olarak kurgulanan sergi, 9 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.

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